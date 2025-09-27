Россияне нанесли удар по энергообъектам Черниговской области
Сегодня, 27 сентября, энергетические объекты Черниговской области подверглись вражеским атакам.
Об этом сообщил председатель ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Так, утром был удар по энергообъектам в Нежинском районе. Перебои с электроснабжением в 6 громадах и частично - в Нежине.
Отмечается, что при отсутствии электроэнергии задействуется резервное питание. Как только проходит непосредственная угроза - соответствующие службы приступают к восстановлению.
Также он сообщил со ссылкой на данные Воздушных Сил, что в сентябре над Черниговщиной радиотехнические войска обнаружили вдвое больше воздушных целей, чем в августе.
"Враг наращивает активность. Поэтому мы в постоянном взаимодействии с военным командованием по оказанию помощи подразделениям ПВО - речь о защите нашего неба", - добавил Чаус.
По кацапской энергетике?
Чтобы кацапы на своей шкуре узнали
Что значит - сидеть без воды и отопления
Без света и интернета
Не надо убивать гражданских кацапов ракетами
Достаточно бомбить их ТЭЦ
На России в сентябре уже снег
Вот и пусть посидят не в тепле
Сколько можно эти сопли пускать про ГУМАНИЗМ?
Хотят уже гуманизма !!!!!
Хватит уже цацкаться с этими подонками !!!!!
Которые нас под НОЛЬ УНИЧТОЖАЮТ!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=iklGM5Fdmcs