Россияне нанесли удар по энергообъектам Черниговской области

Сегодня, 27 сентября, энергетические объекты Черниговской области подверглись вражеским атакам.

Об этом сообщил председатель ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Так, утром был удар по энергообъектам в Нежинском районе. Перебои с электроснабжением в 6 громадах и частично - в Нежине.



Отмечается, что при отсутствии электроэнергии задействуется резервное питание. Как только проходит непосредственная угроза - соответствующие службы приступают к восстановлению.



Также он сообщил со ссылкой на данные Воздушных Сил, что в сентябре над Черниговщиной радиотехнические войска обнаружили вдвое больше воздушных целей, чем в августе.

"Враг наращивает активность. Поэтому мы в постоянном взаимодействии с военным командованием по оказанию помощи подразделениям ПВО - речь о защите нашего неба", - добавил Чаус.