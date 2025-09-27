Росіяни вдарили по енергооб’єктах Чернігівщини: без світла залишилися 177 населених пунктів (оновлено)

Сьогодні, 27 вересня, енергетичні обʼєкти Чернігівської області зазнали ворожих атак.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Так, зранку був удар по енергообʼєктах в Ніжинському районі. Перебої з електропостачанням у 6 громадах і частково - у Ніжині.



Зазначається, що за відсутності електроенергії задіюється резервне живлення. Щойно минає безпосередня загроза – відповідні служби приступають до відновлення.



Також він повідомив із посиланням на дані Повітряних Сил, що у вересні над Чернігівщиною радіотехнічні війська виявили вдвічі більше повітряних цілей, ніж у серпні.

"Ворог нарощує активність. Тому ми у постійній взаємодії з військовим командуванням щодо надання допомоги підрозділам ППО - мова про захист нашого неба", - додав Чаус.

За даними АТ "Чернігівобленерго", без електропостачання залишилось 177 населених пунктів Ніжинського та Прилуцького районів, а це майже 54 тисячі абонентів.

"Енергетики оперативно приступили до аварійно-відновлювальних робіт, однак ситуація направду дуже складна. Робимо все від нас залежне, щоб відновити електропостачання, але терміни цього відновлення можуть бути доволі тривалими", - йдеться в повідомленні.