Росіяни вдарили по енергооб’єктах Чернігівщини: без світла залишилися 177 населених пунктів (оновлено)
Сьогодні, 27 вересня, енергетичні обʼєкти Чернігівської області зазнали ворожих атак.
Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Так, зранку був удар по енергообʼєктах в Ніжинському районі. Перебої з електропостачанням у 6 громадах і частково - у Ніжині.
Зазначається, що за відсутності електроенергії задіюється резервне живлення. Щойно минає безпосередня загроза – відповідні служби приступають до відновлення.
Також він повідомив із посиланням на дані Повітряних Сил, що у вересні над Чернігівщиною радіотехнічні війська виявили вдвічі більше повітряних цілей, ніж у серпні.
"Ворог нарощує активність. Тому ми у постійній взаємодії з військовим командуванням щодо надання допомоги підрозділам ППО - мова про захист нашого неба", - додав Чаус.
За даними АТ "Чернігівобленерго", без електропостачання залишилось 177 населених пунктів Ніжинського та Прилуцького районів, а це майже 54 тисячі абонентів.
"Енергетики оперативно приступили до аварійно-відновлювальних робіт, однак ситуація направду дуже складна. Робимо все від нас залежне, щоб відновити електропостачання, але терміни цього відновлення можуть бути доволі тривалими", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По кацапской энергетике?
Чтобы кацапы на своей шкуре узнали
Что значит - сидеть без воды и отопления
Без света и интернета
Не надо убивать гражданских кацапов ракетами
Достаточно бомбить их ТЭЦ
На России в сентябре уже снег
Вот и пусть посидят не в тепле
Сколько можно эти сопли пускать про ГУМАНИЗМ?
Хотят уже гуманизма !!!!!
Хватит уже цацкаться с этими подонками !!!!!
Которые нас под НОЛЬ УНИЧТОЖАЮТ!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=iklGM5Fdmcs
І взагалі вздовж нашого кордону на теріторії рф на глибину до 200 км ціла купа ОРУ на 750, 500 і 330 кВ, і ППО на их ОРУ звісно теж нема, і за два тижні можно потушити всі прилеглі до нас області расії. Не бачу перешкод.
Я как всегда- на эмоциях
А вы - как всегда даёте фундаментальную оценку
Респект!!!!!!