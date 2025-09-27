УКР
Новини Обстріли Чернігівщини
Росіяни вдарили по енергооб’єктах Чернігівщини: без світла залишилися 177 населених пунктів (оновлено)

Удари по енергетиці на Чернігівщині

Сьогодні, 27 вересня, енергетичні обʼєкти Чернігівської області зазнали ворожих атак.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Так, зранку був удар по енергообʼєктах в Ніжинському районі. Перебої з електропостачанням у 6 громадах і частково - у Ніжині.

Зазначається, що за відсутності електроенергії задіюється резервне живлення. Щойно минає безпосередня загроза – відповідні служби приступають до відновлення.

Також він повідомив із посиланням на дані Повітряних Сил, що у вересні над Чернігівщиною радіотехнічні війська виявили вдвічі більше повітряних цілей, ніж у серпні.

"Ворог нарощує активність. Тому ми у постійній взаємодії з військовим командуванням щодо надання допомоги підрозділам ППО - мова про захист нашого неба", - додав Чаус.

За даними АТ "Чернігівобленерго", без електропостачання залишилось 177 населених пунктів Ніжинського та Прилуцького районів, а це майже 54 тисячі абонентів.

"Енергетики оперативно приступили до аварійно-відновлювальних робіт, однак ситуація направду дуже складна. Робимо все від нас залежне, щоб відновити електропостачання, але терміни цього відновлення можуть бути доволі тривалими", - йдеться в повідомленні.

обстріл (31060) Чернігівська область (1061) Ніжинський район (25)
А когда будут ЗЕРКАЛЬНЫЕ украинские удары
По кацапской энергетике?
Чтобы кацапы на своей шкуре узнали
Что значит - сидеть без воды и отопления
Без света и интернета
Не надо убивать гражданских кацапов ракетами
Достаточно бомбить их ТЭЦ
На России в сентябре уже снег
Вот и пусть посидят не в тепле
Сколько можно эти сопли пускать про ГУМАНИЗМ?
Хотят уже гуманизма !!!!!
Хватит уже цацкаться с этими подонками !!!!!
Которые нас под НОЛЬ УНИЧТОЖАЮТ!!!!
27.09.2025 21:02 Відповісти
Дайош блекаут у москві! Топаз, дай команду!

https://www.youtube.com/watch?v=iklGM5Fdmcs
27.09.2025 21:13 Відповісти
І де відповідь від Гундоса?
27.09.2025 21:40 Відповісти
не бачу ніяких завад для того, щоби дронами рознести нахєр трансформаторне поле підстанції "Новобрянская" на 750/500/220/110/10 кВ у Вигонічах (53°06'31.4"N 34°02'50.4"E), яка знаходиться всього за 130 км від Новгород-Сіверська. Тоді пів Брянської області без електроенергії будуть сидити. І ППО там ніякого нема, по темряві туди година льоту.
І взагалі вздовж нашого кордону на теріторії рф на глибину до 200 км ціла купа ОРУ на 750, 500 і 330 кВ, і ППО на их ОРУ звісно теж нема, і за два тижні можно потушити всі прилеглі до нас області расії. Не бачу перешкод.
27.09.2025 22:00 Відповісти
Поддерживаю!
Я как всегда- на эмоциях
А вы - как всегда даёте фундаментальную оценку
Респект!!!!!!
27.09.2025 22:11 Відповісти
 
 