С начала суток на фронте произошло 44 боевых столкновения, больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 28 сентября, на фронте произошло 44 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00

Вражеские обстрелы

Захватчики наносят поражения по районам приграничных с РФ населенных пунктов. Артиллерийским обстрелам подверглись Галагановка Черниговской области; Руденка, Нововасильевка, Студенок, Сосновка, Стариково, Белая Береза Сумской области.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили три атаки захватчиков. Также враг нанес три авиационных удара, применив при этом шесть управляемых авиационных бомб, и совершил 71 обстрел, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Две атаки отражали украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск и Амбарное на Южно-Слобожанском направлении, одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении сегодня агрессор трижды атаковал в районах населенных пунктов Колодязи, Торское и в направлении населенного пункта Ставки.

На Северском направлении Силы обороны отражали четыре попытки продвижения врага вблизи Федоровки, Серебрянки и в сторону Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции Сил обороны в сторону Предтечино, получил отпор.

На Торецком направлении сегодня захватчик пять раз пытался идти вперед в районах Щербиновки, Степановки, Плещеевки, Полтавки и Русина Яра, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении сегодня враг 18 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое и в направлении Мирнограда, Родинского, Балагана. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Новопавловском направлении наши защитники отражали три атаки врага в районе населенного пункта Терновое и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово. Еще одно боестолкновение продолжается.

Другие направления

На Гуляйпольском направлении наши защитники отражают две вражеские атаки в районе Полтавки, боестолкновения продолжаются. Авиация противника ударила по Зализнычному и Новоселовке.

На Ореховском направлении захватчики наступательных действий не проводили.

На Приднепровском направлении противник совершил две безрезультатные попытки наступления, понес потери. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Ольговка.

