На Покровском направлении остановили 49 штурмов рашистов, всего - 160 боевых столкновений, - Генштаб ВСУ
В течение 24 сентября 2025 года Силы обороны Украины провели 160 боевых столкновений с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
По уточненной информации, вчера противник нанес четыре ракетных и 68 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 136 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 5082 обстрела, в том числе 115 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5846 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Шиповатое Харьковской области; Доброполье, Константиновка, Славянск Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области; Ольговка Херсонской области.
Поражение врага
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, пункт управления, склад боеприпасов и пункт управления БпЛА.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили шесть атак захватчиков. Также враг нанес 13 авиаударов, применив при этом 26 управляемых авиабомб, и совершил 186 обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Котляровки, Лозовой и в сторону Песчаного и Колесниковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное.
На Северском направлении враг совершил семь попыток прорыва в районах Серебрянки и в сторону Дроновки и Ямполя.
На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Часова Яра, Орехово-Васильевки и в сторону Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку Александро-Шультино, Щербиновки, Плещиевки и Яблоновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Сухецкое, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное и Орехово.
На Новопавловском направлении противник совершил 13 атак вблизи населенных пунктов Воскресенка, Январское, Вороное, Терновое и Новогригорьевка.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили четыре попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Ольговского.
Силы обороны отбили атаку оккупационных войск на Ореховском направлении, в сторону Новоандреевки.
На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
