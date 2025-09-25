УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7292 відвідувача онлайн
Новини Бойові дії на сході Бойові дії на півдні Бойові дії на Покровському напрямку
335 3

На Покровському напрямку зупинили 49 штурмів рашистів, всього - 160 бойових зіткнень, - Генштаб ЗСУ. МАПИ

Що відбувається на фронті 25 вересня? Зведення Генштабу

Протягом 24 вересня 2025 року Сили оборони України провели 160 бойових зіткнень із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

За уточненою інформацією, вчора противник завдав чотирьох ракетних та 68 авіаційних ударів, застосував шість ракет та скинув 136 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5082 обстріли, зокрема 115 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5846 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Шипувате Харківської області; Добропілля, Костянтинівка, Слов’янськ Донецької області; Гуляйполе Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб, пункт управління, склад боєприпасів та пункт управління БпЛА.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили шість атак загарбників. Також ворог завдав 13 авіаударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіабомб, та здійснив 186 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Що відбувається на фронті 25 вересня? Зведення Генштабу

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ.

Що відбувається на фронті 25 вересня? Зведення Генштабу

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Котлярівки, Лозової та у бік Піщаного й Колісниківки.

Що відбувається на фронті 25 вересня? Зведення Генштабу

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове та Зарічне.

Що відбувається на фронті 25 вересня? Зведення Генштабу

На Сіверському напрямку ворог здійснив сім спроб прориву в районах Серебрянки та у бік Дронівки і Ямполя.

Що відбувається на фронті 25 вересня? Зведення Генштабу

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували в районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та у бік Ступочок.

Що відбувається на фронті 25 вересня? Зведення Генштабу

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Яблунівки.

Що відбувається на фронті 25 вересня? Зведення Генштабу

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмів агресора у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове.

Що відбувається на фронті 25 вересня? Зведення Генштабу

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 13 атак поблизу населених пунктів Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове та Новогригорівка.

Що відбувається на фронті 25 вересня? Зведення Генштабу

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили чотири спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Ольгівського.

Що відбувається на фронті 25 вересня? Зведення Генштабу

Сили оборони відбили атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку, у бік Новоандріївки.

Що відбувається на фронті 25 вересня? Зведення Генштабу

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу.

Що відбувається на фронті 25 вересня? Зведення Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Читайте: Ворог намагався прорвати нашу оборону у Вовчанську, найбільше атак відбито на Покровському та Новопавлівському напрямку, - Генштаб. КАРТИ

Автор: 

Генштаб ЗС (7312) бойові дії (4684)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
21 рік тому в Івано-Франківську творилась світова історія!


https://x.com/vovabonjour/status/1970928257861337474/photo/1

показати весь коментар
25.09.2025 08:34 Відповісти
Ні вона творилась в день підписання Будапештського меморандуму.
показати весь коментар
25.09.2025 08:45 Відповісти
@ "На Великобурлуцькому напрямку (Харківська область) російські війська перейшли кордон на південь від населеного пункту Мілове і зайшли до Одрадного, в якому зайняли позицію в житловій забудові та потрапили під удар українських дроноводів.
Ситуація на уточненні."
показати весь коментар
25.09.2025 08:48 Відповісти
 
 