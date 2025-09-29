РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9384 посетителя онлайн
Новости Украинский спецназ на оккупированной территории
1 742 1

Воины ССО вновь провели успешные действия в тылу врага: уничтожены трое военнослужащих РФ и их транспорт, захвачены документы и оружие ликвидированных. ВИДЕО

Воины 73 морского центра ССО вместе с бойцами ГУР МО в очередной раз провели специальные действия в тылу врага на его же территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

Как отмечается, боевая группа провела специальную разведку в одной из областей РФ. Во время нее операторы организовали засаду на подвижной транспорт противника. В результате слаженных действий спецназовцев были уничтожены трое военнослужащих РФ и их транспорт.

"После выполнения ряда задач на территории врага ребята вернулись в Украину с документами и оружием уничтоженного противника.

На память также прихватили и автономный датчик движения, которыми пограничная служба ФСБ России оборудует периметр государственной границы", - говорится в сообщении.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ССО провели успешные действия в тылу РФ, осуществив засаду на транспорт российских оккупантов.

Автор: 

боевые действия (4935) ССО (574) ГУР (609)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Повезло московітам, що попали до рук Хліборобів України, уже «сруськаі харошиї»!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!
показать весь комментарий
29.09.2025 09:49 Ответить
 
 