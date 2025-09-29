Воины ССО вновь провели успешные действия в тылу врага: уничтожены трое военнослужащих РФ и их транспорт, захвачены документы и оружие ликвидированных. ВИДЕО
Воины 73 морского центра ССО вместе с бойцами ГУР МО в очередной раз провели специальные действия в тылу врага на его же территории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.
Как отмечается, боевая группа провела специальную разведку в одной из областей РФ. Во время нее операторы организовали засаду на подвижной транспорт противника. В результате слаженных действий спецназовцев были уничтожены трое военнослужащих РФ и их транспорт.
"После выполнения ряда задач на территории врага ребята вернулись в Украину с документами и оружием уничтоженного противника.
На память также прихватили и автономный датчик движения, которыми пограничная служба ФСБ России оборудует периметр государственной границы", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ССО провели успешные действия в тылу РФ, осуществив засаду на транспорт российских оккупантов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!