РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10424 посетителя онлайн
Новости
531 8

Поражение РФ в войне в Украине откроет путь к реформам и смене российского режима, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что колониальные войны обычно длятся около десяти лет и заканчиваются, когда агрессор осознает, что победа невозможна. Такой сценарий событий возможен и для России.

Об этом он сказал в интервью CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Если посмотреть на историю России, она проиграла немало войн. Крымская война, русско-японская война, выбыли из Первой мировой, проиграли войну с Польшей 1920 года, в Афганистане, и проиграли Холодную войну. И все они имеют общее: только после войны в России происходили реформы", - рассказал глава МИД Польши.

По словам Сикорского, глава Кремля Владимир Путин рассчитывал на теплый прием в Киеве, однако не способен признать, что ошибся, когда начал полномасштабную войну против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай - единственная страна, которая может заставить РФ прекратить войну в Украине, - Сикорский

Польский министр добавил, что подобные войны обычно завершает уже другой руководитель страны, поскольку только тогда открывается путь к реформам.

"Поражение в этой войне было бы полезным не только для Украины и Европы, но и для самой России. И почти всегда после таких поражений в России происходила смена режима", - резюмировал глава польского МИД.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале

Автор: 

россия (97442) Сикорский Радослав (484) война в Украине (6329)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Які блд реформи? Росіяни будуть все своє нікчемне життя платити репарації та контрибуції, а самі жити в лайні. Чи це як блд розуміти, а Сікорьський?
показать весь комментарий
29.09.2025 20:07 Ответить
ты зашил свой дырявый карман под эти ништяки?
показать весь комментарий
29.09.2025 20:23 Ответить
Я мріяв, що після перемоги мені більше не придеться працювати. За все заплатять росіяни
показать весь комментарий
29.09.2025 20:28 Ответить
эх, запануем!
показать весь комментарий
29.09.2025 20:32 Ответить
За 300 років російський режим вже як тільки не мінявся...Досить.
показать весь комментарий
29.09.2025 20:25 Ответить
Тільки ліквідація імперської рф та утворення на її місці моноетнічних держав може щось змінити!
показать весь комментарий
29.09.2025 20:45 Ответить
 
 