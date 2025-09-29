Поражение РФ в войне в Украине откроет путь к реформам и смене российского режима, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что колониальные войны обычно длятся около десяти лет и заканчиваются, когда агрессор осознает, что победа невозможна. Такой сценарий событий возможен и для России.

Об этом он сказал в интервью CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Если посмотреть на историю России, она проиграла немало войн. Крымская война, русско-японская война, выбыли из Первой мировой, проиграли войну с Польшей 1920 года, в Афганистане, и проиграли Холодную войну. И все они имеют общее: только после войны в России происходили реформы", - рассказал глава МИД Польши.

По словам Сикорского, глава Кремля Владимир Путин рассчитывал на теплый прием в Киеве, однако не способен признать, что ошибся, когда начал полномасштабную войну против Украины.

Польский министр добавил, что подобные войны обычно завершает уже другой руководитель страны, поскольку только тогда открывается путь к реформам.

"Поражение в этой войне было бы полезным не только для Украины и Европы, но и для самой России. И почти всегда после таких поражений в России происходила смена режима", - резюмировал глава польского МИД.

