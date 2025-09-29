УКР
Поразка РФ у війні в Україні відкриє шлях до реформ і зміни російського режиму, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що колоніальні війни зазвичай тривають близько десяти років і закінчуються, коли агресор усвідомлює, що перемога неможлива. Такий сценарій подій можливий і для Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо подивитись на історію Росії, вона програла чимало воєн. Кримська війна, російсько-японська війна, вибули з Першої світової, програли війну з Польщею 1920 року, в Афганістані, і програли Холодну війну. І всі вони мають спільне: лише після війни в Росії відбувалися реформи", - розповів глава МЗС Польщі.

За словами Сікорського, очільник Кремля Володимир Путін розраховував на теплий прийом у Києві, однак не здатен визнати, що помилився, коли розпочав повномасштабну війну проти України.

Польський міністр додав, що подібні війни зазвичай завершує вже інший керівник країни, оскільки лише тоді відкривається шлях до реформ.

"Поразка у цій війні була б корисною не лише для України та Європи, а й для самої Росії. І майже завжди після таких поразок у Росії відбувалася зміна режиму", - резюмував глава польського МЗС.

Топ коментарі
+3
Тільки ліквідація імперської рф та утворення на її місці моноетнічних держав може щось змінити!
показати весь коментар
29.09.2025 20:45 Відповісти
+2
За 300 років російський режим вже як тільки не мінявся...Досить.
показати весь коментар
29.09.2025 20:25 Відповісти
+1
Які блд реформи? Росіяни будуть все своє нікчемне життя платити репарації та контрибуції, а самі жити в лайні. Чи це як блд розуміти, а Сікорьський?
показати весь коментар
29.09.2025 20:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
29.09.2025 20:07 Відповісти
ты зашил свой дырявый карман под эти ништяки?
показати весь коментар
29.09.2025 20:23 Відповісти
Я мріяв, що після перемоги мені більше не придеться працювати. За все заплатять росіяни
показати весь коментар
29.09.2025 20:28 Відповісти
эх, запануем!
показати весь коментар
29.09.2025 20:32 Відповісти
29.09.2025 20:25 Відповісти
29.09.2025 20:45 Відповісти
Дивно, що "історики" шукають величі росіян, як нації, ще з минулого століття, тоді як лише 1721 року Петро 1 своїм указом наказав іменувати московію росією. "Велич" "великої росії" весь час трималася завдяки істинним русинам Київської Русі,- українцям, яких дикі кочівники тримали рабами. Саме завдяки розуму і хоробрості українців (русинів) дика орда мала всесвітній успіх ...завойовувачи малі народи Європи і Азії. Тобто, Росія - це штучне утворення, яке права на життя не має. Війна кацапстану з Україною є нещо інше як спроба ракової пухлини поживитися живим матеріалом з метою подальшого росту. Лише хірург (надія на Трампа) може врятувати живий організм, який прагне цього, від паразита. Спасаючи живий організм, висококваліфікований хірург по максимуму видаляє метастази, що в процесі реабілітації оздоровлює ослаблений організм і наступає повне виздоровлення.
показати весь коментар
29.09.2025 21:13 Відповісти
Сікорський ,теж живе у якісь паралельній реальності ?
які на рашці можуть бути реформи ? Поміняють одного царя на іншого
показати весь коментар
29.09.2025 21:23 Відповісти
 
 