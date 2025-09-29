Поразка РФ у війні в Україні відкриє шлях до реформ і зміни російського режиму, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що колоніальні війни зазвичай тривають близько десяти років і закінчуються, коли агресор усвідомлює, що перемога неможлива. Такий сценарій подій можливий і для Росії.
Про це він сказав в інтерв’ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо подивитись на історію Росії, вона програла чимало воєн. Кримська війна, російсько-японська війна, вибули з Першої світової, програли війну з Польщею 1920 року, в Афганістані, і програли Холодну війну. І всі вони мають спільне: лише після війни в Росії відбувалися реформи", - розповів глава МЗС Польщі.
За словами Сікорського, очільник Кремля Володимир Путін розраховував на теплий прийом у Києві, однак не здатен визнати, що помилився, коли розпочав повномасштабну війну проти України.
Польський міністр додав, що подібні війни зазвичай завершує вже інший керівник країни, оскільки лише тоді відкривається шлях до реформ.
"Поразка у цій війні була б корисною не лише для України та Європи, а й для самої Росії. І майже завжди після таких поразок у Росії відбувалася зміна режиму", - резюмував глава польського МЗС.
які на рашці можуть бути реформи ? Поміняють одного царя на іншого