501 18

Китай – єдина країна, яка може змусити РФ припинити війну в Україні, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Китай є єдиною країною у світі, яка може змусити Росію припинити війну в Україні.

Про це він сказав під час Варшавського безпекового форуму, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Польський міністр нагадав, що нещодавно він зустрічався у Варшаві зі своїм китайським колегою Ван Ї. За словами Сікорського, Китай зацікавлений у торгівлі з ЄС, а торговельний шлях в Європу через Польщу є важливим для Пекіна.

Дипломат додав, що цей шлях має бути безпечним, а тому Варшава попросила Пекін довести Білорусі, щоб вона далі не намагалася дестабілізувати спільний польсько-білоруський кордон.

Також Сікорський наголосив, що необхідно тиснути на Росію, щоб вона припинила агресію проти України. На думку польського міністра, Китай в цьому питанні може зробити багато.

"Я особисто вважаю, що Китай - єдина країна, яка насправді може змусити до припинення вогню в цій війні",- наголосив глава МЗС Польщі.

За словами Сікорського, під час зустрічі Ван Ї сказав йому, що Пекін рішуче підтримує припинення вогню.

"Але, звичайно, просто сказати цього недостатньо. Нам потрібно побачити тиск на Росію, щоб припинення вогню відбулося", - додав глава польської дипломатії.

Раніше повідомлялося про те, що прем'єр-міністр Китаю Лі Цян заявив, що Пекін "активно" працює над просуванням мирних переговорів для врегулювання російсько-української війни.

+1
Ще один вкид. Недарма міністр МЗС Китаю приїжджав до Польщі.
29.09.2025 17:20 Відповісти
+1
Третій рік кажу шо Китай може зупинити рашку - але не хоче
29.09.2025 17:23 Відповісти
+1
Зробити не "комунізм", а "соцлагєрь". Мільярдів так на 4 - 5 "голів". І вєртухаями в тому "лагері" будуть нові "богообрані" - Хань.
29.09.2025 17:44 Відповісти
Ще один вкид. Недарма міністр МЗС Китаю приїжджав до Польщі.
29.09.2025 17:20 Відповісти
И которая хочет войны и дестабилизации ЕС.Тут только спасет угроза отказа от китайских товаров.
29.09.2025 17:21 Відповісти
Навіщо Китаю дестабілізація ЄС? Щоб втратити ринок збуту?
29.09.2025 18:32 Відповісти
Китаю как раз не выгодна дестабилизация ЕС.
29.09.2025 18:40 Відповісти
Третій рік кажу шо Китай може зупинити рашку - але не хоче
29.09.2025 17:23 Відповісти
Він на цьому заробляє шалені кошти, нащо йому це зупиняти?
29.09.2025 17:51 Відповісти
Сі патякає шо він за мир
Але робота над гарантіями безпеки майже закінчена)
29.09.2025 17:30 Відповісти
Так. Залишилося тільки розробити "механізм монетизації" тих "гарантій".
29.09.2025 17:47 Відповісти
Китай цією війною зменшує запаси зброї НАТО, щоб легше забрати Тайвань і тоді і Лаос і М'янму і т.д хто поряд, це коммуністи, їхня ціль зробити коммунізм на всій планеті і єю управляти))) а цим дурникам на заході це не доходе)))))
29.09.2025 17:31 Відповісти
Зробити не "комунізм", а "соцлагєрь". Мільярдів так на 4 - 5 "голів". І вєртухаями в тому "лагері" будуть нові "богообрані" - Хань.
29.09.2025 17:44 Відповісти
Це якби НАТО давала зброю вагонами, а не чайною ложкою.
Китай давно не комуністи, комунізм скінчився взагалі, як і ідеї комуністичного світу.
29.09.2025 18:42 Відповісти
ніт ..китай єдина країна яка розпочала цю війну в Україні руками русні , і ще підключила Іран до вбивства українців ...китай це злочина держава ...
29.09.2025 17:39 Відповісти
не тільки припинити а й з..батися за кордони 91 року... припинення це ніщо
29.09.2025 17:46 Відповісти
Цо сі стало, пане?
А як же ж пан Трамп, Велькі і Хорророви? Нє може юж?
29.09.2025 17:48 Відповісти
" Китай - єдина країна, яка може змусити РФ припинити війну в Україні" Так, все вірно, погано тільки що це тільки зараз почало до всіх доходити...
29.09.2025 18:06 Відповісти
Чергова спроба виправдати боягузство європейських країн.

пане Сікорський, якби європейці разом з Україною взялися за кацапію без страху, то do dupy був би "китай".

Але ви не хочете відмовлятися навіть від умовної щоденної філіжанки кави, а вже просто збивати кацапню на своїй території -- це для вас нічний жах.

Тому й ховаєтеся за "китаєм".
29.09.2025 18:11 Відповісти
Єдина країна, яка може змусити рашу припинити війну це США. Достатньо ввести реальні, узгоджені з Європою санкції, а також дати потрібну зброю Україні.
Амінь.
29.09.2025 18:49 Відповісти
 
 