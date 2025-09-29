Китай – єдина країна, яка може змусити РФ припинити війну в Україні, - Сікорський

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Китай є єдиною країною у світі, яка може змусити Росію припинити війну в Україні.

Про це він сказав під час Варшавського безпекового форуму, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Польський міністр нагадав, що нещодавно він зустрічався у Варшаві зі своїм китайським колегою Ван Ї. За словами Сікорського, Китай зацікавлений у торгівлі з ЄС, а торговельний шлях в Європу через Польщу є важливим для Пекіна.

Дипломат додав, що цей шлях має бути безпечним, а тому Варшава попросила Пекін довести Білорусі, щоб вона далі не намагалася дестабілізувати спільний польсько-білоруський кордон.

Також Сікорський наголосив, що необхідно тиснути на Росію, щоб вона припинила агресію проти України. На думку польського міністра, Китай в цьому питанні може зробити багато.

"Я особисто вважаю, що Китай - єдина країна, яка насправді може змусити до припинення вогню в цій війні",- наголосив глава МЗС Польщі.

За словами Сікорського, під час зустрічі Ван Ї сказав йому, що Пекін рішуче підтримує припинення вогню.

"Але, звичайно, просто сказати цього недостатньо. Нам потрібно побачити тиск на Росію, щоб припинення вогню відбулося", - додав глава польської дипломатії.

Раніше повідомлялося про те, що прем'єр-міністр Китаю Лі Цян заявив, що Пекін "активно" працює над просуванням мирних переговорів для врегулювання російсько-української війни.

