Китай – єдина країна, яка може змусити РФ припинити війну в Україні, - Сікорський
Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Китай є єдиною країною у світі, яка може змусити Росію припинити війну в Україні.
Про це він сказав під час Варшавського безпекового форуму, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Польський міністр нагадав, що нещодавно він зустрічався у Варшаві зі своїм китайським колегою Ван Ї. За словами Сікорського, Китай зацікавлений у торгівлі з ЄС, а торговельний шлях в Європу через Польщу є важливим для Пекіна.
Дипломат додав, що цей шлях має бути безпечним, а тому Варшава попросила Пекін довести Білорусі, щоб вона далі не намагалася дестабілізувати спільний польсько-білоруський кордон.
Також Сікорський наголосив, що необхідно тиснути на Росію, щоб вона припинила агресію проти України. На думку польського міністра, Китай в цьому питанні може зробити багато.
"Я особисто вважаю, що Китай - єдина країна, яка насправді може змусити до припинення вогню в цій війні",- наголосив глава МЗС Польщі.
За словами Сікорського, під час зустрічі Ван Ї сказав йому, що Пекін рішуче підтримує припинення вогню.
"Але, звичайно, просто сказати цього недостатньо. Нам потрібно побачити тиск на Росію, щоб припинення вогню відбулося", - додав глава польської дипломатії.
Раніше повідомлялося про те, що прем'єр-міністр Китаю Лі Цян заявив, що Пекін "активно" працює над просуванням мирних переговорів для врегулювання російсько-української війни.
Китай давно не комуністи, комунізм скінчився взагалі, як і ідеї комуністичного світу.
А як же ж пан Трамп, Велькі і Хорророви? Нє може юж?
пане Сікорський, якби європейці разом з Україною взялися за кацапію без страху, то do dupy був би "китай".
Але ви не хочете відмовлятися навіть від умовної щоденної філіжанки кави, а вже просто збивати кацапню на своїй території -- це для вас нічний жах.
Тому й ховаєтеся за "китаєм".
Амінь.