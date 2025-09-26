Китай активно просуває мирні переговори між РФ та Україною, - прем’єр КНР Лі Цян
Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян заявив, що Пекін "активно" працює над просуванням мирних переговорів для врегулювання російсько-української війни.
Про це він сказав у виступі на загальних дебатах Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Китай активно працює над сприянням мирним переговорам з таких гарячих питань, як "українська криза" та палестино-ізраїльський конфлікт (так у КНР офіційно називають російську війну проти України й протистояння Ізраїлю з підтримуваними Іраном терористичними угрупованнями ХАМАС, "Хезболла" та іншими – ред.)", - заявив міністр.
За його словами, Китай готовий вживати скоординованих та ефективних дій разом з іншими країнами для пошуку рішень конфліктів і сприяння миру та розвитку на планеті.
"Усі країни належать до одного глобального світу і повинні покладатись одна на одну в безпекових питаннях. Ми маємо підтримувати бачення спільної, всеохоплюючої та сталої безпеки й поважати законні проблеми безпеки всіх країн, а також вирішувати розбіжності та суперечки мирним шляхом – шляхом діалогу та консультацій, а не застосування сили", - сказав очільник китайського уряду.
Лі Цян додав, що Пекін продовжуватиме відігравати конструктивну роль у сприянні "політичному врегулюванню гарячих конфліктів".
