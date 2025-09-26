УКР
Китай активно просуває мирні переговори між РФ та Україною, - прем’єр КНР Лі Цян

Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян
Фото: EPA

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян заявив, що Пекін "активно" працює над просуванням мирних переговорів для врегулювання російсько-української війни.

Про це він сказав у виступі на загальних дебатах Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Китай активно працює над сприянням мирним переговорам з таких гарячих питань, як "українська криза" та палестино-ізраїльський конфлікт (так у КНР офіційно називають російську війну проти України й протистояння Ізраїлю з підтримуваними Іраном терористичними угрупованнями ХАМАС, "Хезболла" та іншими – ред.)", - заявив міністр.

За його словами, Китай готовий вживати скоординованих та ефективних дій разом з іншими країнами для пошуку рішень конфліктів і сприяння миру та розвитку на планеті.

"Усі країни належать до одного глобального світу і повинні покладатись одна на одну в безпекових питаннях. Ми маємо підтримувати бачення спільної, всеохоплюючої та сталої безпеки й поважати законні проблеми безпеки всіх країн, а також вирішувати розбіжності та суперечки мирним шляхом – шляхом діалогу та консультацій, а не застосування сили", - сказав очільник китайського уряду.

Лі Цян додав, що Пекін продовжуватиме відігравати конструктивну роль у сприянні "політичному врегулюванню гарячих конфліктів".

+7
****** як дихае
26.09.2025 19:42 Відповісти
+4
...а дихає часто.)))
"українська криза" це типу того що це Україна напала на несчастну свиноублюдію кацапію
26.09.2025 19:49 Відповісти
+4
триндять маодзедуновці.
26.09.2025 19:51 Відповісти
26.09.2025 19:42 Відповісти
26.09.2025 19:49 Відповісти
комуняці китайському повірити це просто себе надурити.
показати весь коментар
26.09.2025 19:47 Відповісти
26.09.2025 19:47 Відповісти
і до чого цей витвір колажу?
Україна мала на озброєні авіки?
Чи буде їх мати?
А на хіба, як колаж так і авіки Україні?
Ну щоб що, по Чорному морю бовтатись?
26.09.2025 19:51 Відповісти
це гол недоробку зеленому. видно папа ріма та мама саша його зробили під парами денатурату. чи якоїсь іншої асоціальної рідини
26.09.2025 19:54 Відповісти
Ні хіба не зрозумів.
Вибач може в мене зір впав і розбився?
Я на колажі бачу Порошенка.
А ти про Зеленського.
У тебе таке в одного у сім*ї?
Ну чи може там хто із рідні теж мав?
Ну може там прадідусь з нквс?
Бо по ходу ти звинувачуєш Зеленського у війні яка почалася в лютому 2014 року.
Ну прямо як лахта пригожина-володіна-№уйла.
А от звичайні наросіянчики, в закритих чатах просто попускають №уйла і фантазують вибрати наступним своїм президентом саме Зеленського.
По ходу якщо ти таки з лахти то тобі видасьця дуже тяжка ніченька із швабруванням і іншою наругою. Так тобі і треба.
26.09.2025 20:08 Відповісти
Нам дійсно то абсолютно не треба. Трипільське Море це просто лужа для АУГ, а сама вундервафля коштує мільярди, ще обслуговування мільярди та всі кораблі супроводу. І звичайні літаки на них не втулиш, треба замовляти палубну авіацію, з коротким розбігом.
Та й де його заховати ??? Від хмари ракет, торпед, БЕКів тощо
показати весь коментар
26.09.2025 20:42 Відповісти
Просуває, просуває, але не як не просує...
показати весь коментар
Шо, не вірити? даремно. Ви тільки поглянте у його широко відкриті очи і побачити там мир. Оно, спитайте за таке заглядання Zе, він у цьому дуже досвідчення скотина, пробачте, людина.
показати весь коментар
триндять маодзедуновці.
26.09.2025 19:51 Відповісти
..все.що китайські потвори "просунули" так це перед олімпіадою в Пекіні дозвіл на війну в Україні як і китайські гарантії куйлу, що китайці не будуть вмішуватися .а навпаки допомагатимуть рашисту...
показати весь коментар
Китай активно може тільки ї@ати кацапню. Весь інший світ спостерігає за цим збоченням. Навіть оцей Лі Цян....Хто це? Що це?. Гандон на х#ю Сі. І виступ цього ноунейма- це і є відношення узурпаторів влади в Китаї до вирішення глобальних проблем в світі і в Україні зокрема.
показати весь коментар
Ну то змусьте ***** таки піти на переговори.
показати весь коментар
Хунвейбины хитрожопые.
показати весь коментар
На х**** натягни свої ініціативи і ПНХ жовтоморді
показати весь коментар
А ще краще Китай "просуває" економічне співробітництво з РФ, поставляючи йому станки та обладнання подвійного призначення - щоб у Росії було більше можливостей вести війну...
показати весь коментар
українська криза" та палестино-ізраїльський конфлікт Тобто китайози найстрашнішу в цьому столітті українсько-російську війну називають кризою, а антитерористичну операцію Ізраїля з терористами ХАМАСу називають конфліктом. В цьому вже можна побачити брехню, цинізм і обман.Китайози вперто не хочуть визнавати що війну проти України веде Сосія. Тоді з якого хера нам сідати за стіл переговорів з рашистами якщо криза українська?
показати весь коментар
"кнр" та трумп просувають капітуляцію. Бо опікуються виживанням прутінської Совдепії.
Якось треба відстронити міндіча від влади, чт зробити щіц_ЗЕпрєдсєдатєлєм...
Бо комуняки і ФША не потрібні нам! Тільки Джонсон та Європа працюють на недопущення капітуляції
показати весь коментар
