656 19

Китай активно продвигает мирные переговоры между РФ и Украиной, - премьер КНР Ли Цян

Премьер-министр Китая Ли Цян
Фото: EPA

Премьер-министр Китая Ли Цян заявил, что Пекин "активно" работает над продвижением мирных переговоров для урегулирования российско-украинской войны.

Об этом он сказал в выступлении на общих дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Китай активно работает над содействием мирным переговорам по таким горячим вопросам, как "украинский кризис" и палестино-израильский конфликт (так в КНР официально называют российскую войну против Украины и противостояние Израиля с поддерживаемыми Ираном террористическими группировками ХАМАС, "Хезболла" и другими - ред.)

По его словам, Китай готов предпринимать скоординированные и эффективные действия вместе с другими странами для поиска решений конфликтов и содействия миру и развитию на планете.

"Все страны принадлежат к одному глобальному миру и должны полагаться друг на друга в вопросах безопасности. Мы должны поддерживать видение общей, всеобъемлющей и устойчивой безопасности и уважать законные проблемы безопасности всех стран, а также решать разногласия и споры мирным путем - путем диалога и консультаций, а не применения силы", - сказал глава китайского правительства.

Ли Цян добавил, что Пекин будет продолжать играть конструктивную роль в содействии "политическому урегулированию горячих конфликтов".

Автор: 

Топ комментарии
+5
****** як дихае
показать весь комментарий
26.09.2025 19:42 Ответить
+3
...а дихає часто.)))
"українська криза" це типу того що це Україна напала на несчастну свиноублюдію кацапію
показать весь комментарий
26.09.2025 19:49 Ответить
+3
..все.що китайські потвори "просунули" так це перед олімпіадою в Пекіні дозвіл на війну в Україні як і китайські гарантії куйлу, що китайці не будуть вмішуватися .а навпаки допомагатимуть рашисту...
показать весь комментарий
26.09.2025 19:54 Ответить
****** як дихае
показать весь комментарий
26.09.2025 19:42 Ответить
...а дихає часто.)))
"українська криза" це типу того що це Україна напала на несчастну свиноублюдію кацапію
показать весь комментарий
26.09.2025 19:49 Ответить
комуняці китайському повірити це просто себе надурити.
показать весь комментарий
26.09.2025 19:47 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2025 19:47 Ответить
і до чого цей витвір колажу?
Україна мала на озброєні авіки?
Чи буде їх мати?
А на хіба, як колаж так і авіки Україні?
Ну щоб що, по Чорному морю бовтатись?
показать весь комментарий
26.09.2025 19:51 Ответить
це гол недоробку зеленому. видно папа ріма та мама саша його зробили під парами денатурату. чи якоїсь іншої асоціальної рідини
показать весь комментарий
26.09.2025 19:54 Ответить
Ні хіба не зрозумів.
Вибач може в мене зір впав і розбився?
Я на колажі бачу Порошенка.
А ти про Зеленського.
У тебе таке в одного у сім*ї?
Ну чи може там хто із рідні теж мав?
Ну може там прадідусь з нквс?
Бо по ходу ти звинувачуєш Зеленського у війні яка почалася в лютому 2014 року.
Ну прямо як лахта пригожина-володіна-№уйла.
А от звичайні наросіянчики, в закритих чатах просто попускають №уйла і фантазують вибрати наступним своїм президентом саме Зеленського.
По ходу якщо ти таки з лахти то тобі видасьця дуже тяжка ніченька із швабруванням і іншою наругою. Так тобі і треба.
-15
показать весь комментарий
26.09.2025 20:08 Ответить
Нам дійсно то абсолютно не треба. Трипільське Море це просто лужа для АУГ, а сама вундервафля коштує мільярди, ще обслуговування мільярди та всі кораблі супроводу. І звичайні літаки на них не втулиш, треба замовляти палубну авіацію, з коротким розбігом.
Та й де його заховати ??? Від хмари ракет, торпед, БЕКів тощо
показать весь комментарий
26.09.2025 20:42 Ответить
Просуває, просуває, але не як не просує...
показать весь комментарий
26.09.2025 19:49 Ответить
Шо, не вірити? даремно. Ви тільки поглянте у його широко відкриті очи і побачити там мир. Оно, спитайте за таке заглядання Zе, він у цьому дуже досвідчення скотина, пробачте, людина.
показать весь комментарий
26.09.2025 19:51 Ответить
триндять маодзедуновці.
показать весь комментарий
26.09.2025 19:51 Ответить
..все.що китайські потвори "просунули" так це перед олімпіадою в Пекіні дозвіл на війну в Україні як і китайські гарантії куйлу, що китайці не будуть вмішуватися .а навпаки допомагатимуть рашисту...
показать весь комментарий
26.09.2025 19:54 Ответить
Китай активно може тільки ї@ати кацапню. Весь інший світ спостерігає за цим збоченням. Навіть оцей Лі Цян....Хто це? Що це?. Гандон на х#ю Сі. І виступ цього ноунейма- це і є відношення узурпаторів влади в Китаї до вирішення глобальних проблем в світі і в Україні зокрема.
показать весь комментарий
26.09.2025 19:58 Ответить
Ну то змусьте ***** таки піти на переговори.
показать весь комментарий
26.09.2025 20:04 Ответить
Хунвейбины хитрожопые.
показать весь комментарий
26.09.2025 20:13 Ответить
На х**** натягни свої ініціативи і ПНХ жовтоморді
показать весь комментарий
26.09.2025 20:21 Ответить
А ще краще Китай "просуває" економічне співробітництво з РФ, поставляючи йому станки та обладнання подвійного призначення - щоб у Росії було більше можливостей вести війну...
показать весь комментарий
26.09.2025 20:24 Ответить
українська криза" та палестино-ізраїльський конфлікт Тобто китайози найстрашнішу в цьому столітті українсько-російську війну називають кризою, а антитерористичну операцію Ізраїля з терористами ХАМАСу називають конфліктом. В цьому вже можна побачити брехню, цинізм і обман.Китайози вперто не хочуть визнавати що війну проти України веде Сосія. Тоді з якого хера нам сідати за стіл переговорів з рашистами якщо криза українська?
показать весь комментарий
26.09.2025 20:26 Ответить
"кнр" та трумп просувають капітуляцію. Бо опікуються виживанням прутінської Совдепії.
Якось треба відстронити міндіча від влади, чт зробити щіц_ЗЕпрєдсєдатєлєм...
Бо комуняки і ФША не потрібні нам! Тільки Джонсон та Європа працюють на недопущення капітуляції
показать весь комментарий
26.09.2025 20:37 Ответить
 
 