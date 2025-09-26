Китай активно продвигает мирные переговоры между РФ и Украиной, - премьер КНР Ли Цян

Фото: EPA

Премьер-министр Китая Ли Цян заявил, что Пекин "активно" работает над продвижением мирных переговоров для урегулирования российско-украинской войны.

Об этом он сказал в выступлении на общих дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Китай активно работает над содействием мирным переговорам по таким горячим вопросам, как "украинский кризис" и палестино-израильский конфликт (так в КНР официально называют российскую войну против Украины и противостояние Израиля с поддерживаемыми Ираном террористическими группировками ХАМАС, "Хезболла" и другими - ред.)

По его словам, Китай готов предпринимать скоординированные и эффективные действия вместе с другими странами для поиска решений конфликтов и содействия миру и развитию на планете.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай призывает Украину и РФ стремиться достичь "справедливого и прочного" мирного соглашения, - КНР в ООН

"Все страны принадлежат к одному глобальному миру и должны полагаться друг на друга в вопросах безопасности. Мы должны поддерживать видение общей, всеобъемлющей и устойчивой безопасности и уважать законные проблемы безопасности всех стран, а также решать разногласия и споры мирным путем - путем диалога и консультаций, а не применения силы", - сказал глава китайского правительства.

Ли Цян добавил, что Пекин будет продолжать играть конструктивную роль в содействии "политическому урегулированию горячих конфликтов".

