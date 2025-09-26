Китай активно продвигает мирные переговоры между РФ и Украиной, - премьер КНР Ли Цян
Премьер-министр Китая Ли Цян заявил, что Пекин "активно" работает над продвижением мирных переговоров для урегулирования российско-украинской войны.
Об этом он сказал в выступлении на общих дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Китай активно работает над содействием мирным переговорам по таким горячим вопросам, как "украинский кризис" и палестино-израильский конфликт (так в КНР официально называют российскую войну против Украины и противостояние Израиля с поддерживаемыми Ираном террористическими группировками ХАМАС, "Хезболла" и другими - ред.)
По его словам, Китай готов предпринимать скоординированные и эффективные действия вместе с другими странами для поиска решений конфликтов и содействия миру и развитию на планете.
"Все страны принадлежат к одному глобальному миру и должны полагаться друг на друга в вопросах безопасности. Мы должны поддерживать видение общей, всеобъемлющей и устойчивой безопасности и уважать законные проблемы безопасности всех стран, а также решать разногласия и споры мирным путем - путем диалога и консультаций, а не применения силы", - сказал глава китайского правительства.
Ли Цян добавил, что Пекин будет продолжать играть конструктивную роль в содействии "политическому урегулированию горячих конфликтов".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"українська криза" це типу того що це Україна напала на несчастну свиноублюдію кацапію
Україна мала на озброєні авіки?
Чи буде їх мати?
А на хіба, як колаж так і авіки Україні?
Ну щоб що, по Чорному морю бовтатись?
Вибач може в мене зір впав і розбився?
Я на колажі бачу Порошенка.
А ти про Зеленського.
У тебе таке в одного у сім*ї?
Ну чи може там хто із рідні теж мав?
Ну може там прадідусь з нквс?
Бо по ходу ти звинувачуєш Зеленського у війні яка почалася в лютому 2014 року.
Ну прямо як лахта пригожина-володіна-№уйла.
А от звичайні наросіянчики, в закритих чатах просто попускають №уйла і фантазують вибрати наступним своїм президентом саме Зеленського.
По ходу якщо ти таки з лахти то тобі видасьця дуже тяжка ніченька із швабруванням і іншою наругою. Так тобі і треба.
-15
Та й де його заховати ??? Від хмари ракет, торпед, БЕКів тощо
Якось треба відстронити міндіча від влади, чт зробити щіц_ЗЕпрєдсєдатєлєм...
Бо комуняки і ФША не потрібні нам! Тільки Джонсон та Європа працюють на недопущення капітуляції