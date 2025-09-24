УКР
353 10

Фон дер Ляєн закликала Китай використати свій вплив, щоб спонукати РФ до переговорів: Настав час для дипломатії

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Китай використати свій вплив, щоб посадити Росію за стіл переговорів щодо припинення війни проти України.

Про це вона повідомила у соцмережі Х за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном у Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо військової агресїі Росії проти України, я привітала заяву прем’єр-міністра Лі про те, що і Європа, і Китай поділяють інтерес у підтриманні миру у всьому світі",- написала президентка ЄК.

Фон дер Ляєн заявила китайській стороні про готовність Європи "перекрити потоки російських доходів, які фінансують війну проти України".

Читайте також: Зеленський: Без Китаю путінська Росія - ніщо

"Я звернулася до Китаю з проханням використати свій вплив, щоб допомогти покласти край убивствам і спонукати Росію сісти за стіл переговорів. Настав час для дипломатії. Це було б потужним сигналом для світу",- заявила вона.

Зазначається, що сторони домовилися, що ЄС і Китай мають продовжувати вибудовувати взаємну довіру і постійно координувати свою роботу.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не видно бажання з боку Китаю сприяти завершенню війни Росії проти України.

Читайте також: Фон дер Ляєн обговорить із прем’єром КНР Лі Цяном вплив Китаю на РФ, щоб залучити її до переговорів

Китай (4922) росія (67966) фон дер Ляєн Урсула (888)
Топ коментарі
+1
Боже, свята наївність! Це ж торгаші гірше за одеських: А шьто ням-ням за ета будєть?
24.09.2025 21:24 Відповісти
Локомотив Великої Війни
Хід набирає швидко й неухильно
Кацап з китайцем топку кочегарять
Тиск агресивно піднімаючи постійно

Історію ніколи світ не вчив
З минулого повторюються сцени
І знов бесчестя із війною обирають
Новітні "даладьє" та "чемберлени"
24.09.2025 21:10 Відповісти
Як ця курва тепер забігала ,після "послання" Трампом. . Не хочеться тепер воювати виключно своїм коштом , почалося скавчання про мир.
24.09.2025 21:12 Відповісти
Хотілося б, щоб те, що ви написали було правдою.
24.09.2025 21:26 Відповісти
Китай подбивает Европу "противостоять" США, Европа- "использовать влияние" Китая на москву. Все при деле.
24.09.2025 21:21 Відповісти
а Сі , певно , зараз думає - які ж вони , там , всі жалюгідні ...
24.09.2025 21:24 Відповісти
Всі говорять--сісти за стіл переговорів.Ну сіли Путін говорить чотири області мої, Крим мій,української армії немає,руцкій мір і мова і т.інш Ну адалі ,що ми говоримо НІ НІ. Встали і розійшлись Але скільки розмов. Заість розмов--мобілізація молодих,здорових,постачання західної зброї .перехід економіки на військовий лад,за корупцію--пожиттєвий термін,за очищення силвий структур. Досить вже бла-бла на всіх рівнях Лозунг--все для фронту,все для перемоги в дію
24.09.2025 21:32 Відповісти
Це жарт такий??
24.09.2025 21:39 Відповісти
Кликай, кликай. Є ще дебіли у світі.
24.09.2025 21:39 Відповісти
24.09.2025 22:12 Відповісти
 
 