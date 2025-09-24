Фон дер Ляєн закликала Китай використати свій вплив, щоб спонукати РФ до переговорів: Настав час для дипломатії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Китай використати свій вплив, щоб посадити Росію за стіл переговорів щодо припинення війни проти України.

Про це вона повідомила у соцмережі Х за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном у Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо військової агресїі Росії проти України, я привітала заяву прем’єр-міністра Лі про те, що і Європа, і Китай поділяють інтерес у підтриманні миру у всьому світі",- написала президентка ЄК.

Фон дер Ляєн заявила китайській стороні про готовність Європи "перекрити потоки російських доходів, які фінансують війну проти України".

"Я звернулася до Китаю з проханням використати свій вплив, щоб допомогти покласти край убивствам і спонукати Росію сісти за стіл переговорів. Настав час для дипломатії. Це було б потужним сигналом для світу",- заявила вона.

Зазначається, що сторони домовилися, що ЄС і Китай мають продовжувати вибудовувати взаємну довіру і постійно координувати свою роботу.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не видно бажання з боку Китаю сприяти завершенню війни Росії проти України.

