Новини Китай про мирні переговори щодо України
Китай не виявляє бажання сприяти закінченню війни в Україні, - Зеленський

Наразі не видно бажання з боку Китаю сприяти завершенню війни Росії проти України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми не бачимо бажання у Китаю закінчити цю війну. Я цього не відчуваю. Повністю не зацікавлені. Я не знаю, чому", - сказав Зеленський.

За його словами, "всі ми можемо бути "експертами", і можемо сказати, що це через економіку, чи це через історію, але ми дійсно цього не знаємо".

"Ми бачимо і відчуваємо, що вони не зацікавлені цією війною. І саме тому я вважаю, що Трамп той, хто може докорінно змінити цю ситуацію", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай та Індія - основні спонсори війни РФ проти України, - Трамп

мабуть айкос забористий. Найвеличнішного знову поперло.
23.09.2025 23:35 Відповісти
Хай порадить полякам ЩЕ РАЗ перекрити кордон з Білоруссю хоча б на тиждень...І подивиться на реакцію Китаю. Невже і цього не знає?
24.09.2025 00:40 Відповісти
Як тільки Польща перекрила кордон з ***********, де знаходиться самий великий китайський перевалочний хаб, так китайози зразу обісрались і прилетіли до Бульбофюрера і до Польщі щоб владнати цю проблему. Нажаль поляки швидко поїли китайського лайна і вирішили розблокувати кордони. Напевно тому що Польша також являється транзитером китайського лайна в Європу. Ось вам і проблема і методи її вирішення. Поана блокада кордонів Сосії і її сателітів і знищення рашистської енергетики і транспорту. Тільки чомусь ніхто не хоче її вирішувати. Всі чомусь шукають проблему в тому що Україна не хоче капітулювати
23.09.2025 23:46 Відповісти
Народ европейских стран не оценит если трусы и кроссовки резко подорожают. Да, возможно тем кто помоложе потом придется сидеть в окопах а их детям в подвалах - но дешевое китайское говно сейчас для электората важнее.
23.09.2025 23:49 Відповісти
А нічого що китайське лайно відбирає робочі місця у поляків і б'є по економіці Польщі і Європи? Чи чим українське зерно і інші дешеві продукти з України які так бісять Європу, яка постійно нам ставить палки в колеса і навіть робить блокади, відрізняються від дешевого гівняного китайського пластику?
24.09.2025 00:19 Відповісти
та то ще м'яко сказано. тих комуняк потрібно публічно на весь макнути у те, що комуняки насправді ніякі не нейтральні, вони є головними бенефіціарами цієї війни.
23.09.2025 23:50 Відповісти
лідор козацьку дав певно, не зупинити сьогодні))
24.09.2025 00:22 Відповісти
ТА ТИ ШО!!!!! А Арахамія хотів нас здати Китаю
