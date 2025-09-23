Китай не виявляє бажання сприяти закінченню війни в Україні, - Зеленський

Наразі не видно бажання з боку Китаю сприяти завершенню війни Росії проти України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми не бачимо бажання у Китаю закінчити цю війну. Я цього не відчуваю. Повністю не зацікавлені. Я не знаю, чому", - сказав Зеленський.

За його словами, "всі ми можемо бути "експертами", і можемо сказати, що це через економіку, чи це через історію, але ми дійсно цього не знаємо".

"Ми бачимо і відчуваємо, що вони не зацікавлені цією війною. І саме тому я вважаю, що Трамп той, хто може докорінно змінити цю ситуацію", - зазначив президент.

