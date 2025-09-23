РУС
Китай не проявляет желания способствовать окончанию войны в Украине, - Зеленский

зеленський

Пока не видно желания со стороны Китая способствовать завершению войны России против Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы не видим желания у Китая закончить эту войну. Я этого не чувствую. Полностью не заинтересованы. Я не знаю, почему", - сказал Зеленский.

По его словам, "все мы можем быть "экспертами", и можем сказать, что это из-за экономики, или это из-за истории, но мы действительно этого не знаем".

"Мы видим и чувствуем, что они не заинтересованы этой войной. И именно поэтому я считаю, что Трамп - тот, кто может в корне изменить эту ситуацию", - отметил президент.

Зеленский Владимир Китай
мабуть айкос забористий. Найвеличнішного знову поперло.
23.09.2025 23:35
Як тільки Польща перекрила кордон з ***********, де знаходиться самий великий китайський перевалочний хаб, так китайози зразу обісрались і прилетіли до Бульбофюрера і до Польщі щоб владнати цю проблему. Нажаль поляки швидко поїли китайського лайна і вирішили розблокувати кордони. Напевно тому що Польша також являється транзитером китайського лайна в Європу. Ось вам і проблема і методи її вирішення. Поана блокада кордонів Сосії і її сателітів і знищення рашистської енергетики і транспорту. Тільки чомусь ніхто не хоче її вирішувати. Всі чомусь шукають проблему в тому що Україна не хоче капітулювати
23.09.2025 23:46
Народ европейских стран не оценит если трусы и кроссовки резко подорожают. Да, возможно тем кто помоложе потом придется сидеть в окопах а их детям в подвалах - но дешевое китайское говно сейчас для электората важнее.
23.09.2025 23:49
А нічого що китайське лайно відбирає робочі місця у поляків і б'є по економіці Польщі і Європи? Чи чим українське зерно і інші дешеві продукти з України які так бісять Європу, яка постійно нам ставить палки в колеса і навіть робить блокади, відрізняються від дешевого гівняного китайського пластику?
24.09.2025 00:19
та то ще м'яко сказано. тих комуняк потрібно публічно на весь макнути у те, що комуняки насправді ніякі не нейтральні, вони є головними бенефіціарами цієї війни.
23.09.2025 23:50
 
 