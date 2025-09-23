Китай не проявляет желания способствовать окончанию войны в Украине, - Зеленский

Пока не видно желания со стороны Китая способствовать завершению войны России против Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы не видим желания у Китая закончить эту войну. Я этого не чувствую. Полностью не заинтересованы. Я не знаю, почему", - сказал Зеленский.

По его словам, "все мы можем быть "экспертами", и можем сказать, что это из-за экономики, или это из-за истории, но мы действительно этого не знаем".

"Мы видим и чувствуем, что они не заинтересованы этой войной. И именно поэтому я считаю, что Трамп - тот, кто может в корне изменить эту ситуацию", - отметил президент.

