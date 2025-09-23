Китай и Индия - основные спонсоры войны РФ против Украины, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай и Индия являются главными спонсорами войны, которую продолжает Россия против Украины.
Об этом он сказал во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, информирует Цензор.НЕТ.
"Индия и Китай - основные источники финансирования РФ, поскольку продолжают покупать российскую нефть и газ. Однако российские энергоресурсы покупают и страны НАТО - тем самым спонсируя войну против себя", - отметил американский лидер.
В то же время Трамп в очередной раз подчеркнул, что страны НАТО, которые закупают энергоносители у РФ, должны от этого отказаться.
Де санкції та зброя, пізДонні?!
10% тверджень Трампона - на диво - відповідають дійсності.
В даному випадку - щодо спонсорства війни москалів проти України з боку китайців та індусів - Трампон на диво має рацію.