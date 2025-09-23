РУС
Китай и Индия - основные спонсоры войны РФ против Украины, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай и Индия являются главными спонсорами войны, которую продолжает Россия против Украины.

Об этом он сказал во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, информирует Цензор.НЕТ.

"Индия и Китай - основные источники финансирования РФ, поскольку продолжают покупать российскую нефть и газ. Однако российские энергоресурсы покупают и страны НАТО - тем самым спонсируя войну против себя", - отметил американский лидер.

В то же время Трамп в очередной раз подчеркнул, что страны НАТО, которые закупают энергоносители у РФ, должны от этого отказаться.

Читайте также: Трамп считает, что Си Цзиньпин настроен помочь завершить войну РФ против Украины

Индия (472) Китай (3186) Трамп Дональд (6661) война в Украине (6239)
+10
Молодець, Донні. Слова правильні, коли вже будуть правильні дії?
23.09.2025 18:06 Ответить
+8
Николи. Або почекайте ще 2 тиждня.
23.09.2025 18:09 Ответить
+4
Дивно, зняв санкції з белавіо Трамп, санкції не вводить Трамп тощо, а вінуватці у тому шо трамп сере собі у штані та вже обісрав сша інши.
23.09.2025 18:07 Ответить
і шо робитимуть Штати? (як гарант світового порядку)
23.09.2025 18:09 Ответить
Донні сам укладає угоди з Китаєм, в з іншої сторони починає стару казочку. Донні забудь, почати нову холодну війну з Китаєм не вийде, він дуже добре інтегрований у світову економіку. З рашкою, вийде.
23.09.2025 18:10 Ответить
Жгі, Донні, жгі. Рудий на цей раз не загадав свого вєліколєпного друга Валодю. Відать, трибуна не та.
23.09.2025 18:10 Ответить
Кто угодно спонсоры войны, только не страна "друга владимира".
23.09.2025 18:10 Ответить
Не хто угодно, а країни, що закуповують російську нафту в колосальних обсягах. Купляєш роснафту - спонсоруєш війну. Все наче просто, але не для всіх 🙂
23.09.2025 18:16 Ответить
И то верно. Даже на Мадагаскаре "это все знают"(c).
23.09.2025 18:22 Ответить
Не дай йому , деменціє, безумства спочатку виграти війну в Китаї! А потім вже як буде...
23.09.2025 18:12 Ответить
Ну тут він звичайно правий.
23.09.2025 18:13 Ответить
навіть несправний годинник двічі на добу показує правильний час. навіть трамп може казати правду (двічі на день?)
23.09.2025 18:14 Ответить
Бездіяльність трампона стає в один ряд з основними спонсорами війни кацапстану проти України.
23.09.2025 18:15 Ответить
Підтримуючи світового ворога номер один росію, США автоматично стали на ту сторону, на бік терориста.
23.09.2025 18:22 Ответить
Є одна країна НАТО яка зараз демонстративно торгує з рашкою. Захід роками прикидається що її не існує. Навіть коли божевільний лідер цієї країни загрожує Ізраїлю війною.
23.09.2025 18:24 Ответить
Молоток!- роздивився шо Китай головний спонсор рашки - ну і .........
23.09.2025 18:27 Ответить
Все занадто сильно залежать від Китаю щоб вие*иваться.
23.09.2025 18:34 Ответить
А сама Росія - що - друг?!
Де санкції та зброя, пізДонні?!
23.09.2025 18:31 Ответить
Чому ж Україна до сих пір не розірвала дипломатичні відносини з цими країнами?
23.09.2025 18:32 Ответить
Вчора Зеленський цілувався взасос з диктатором Токаєвим з таежного союзу. Політика дивна штука.
23.09.2025 18:41 Ответить
Тю. То ж фігня, а от "оманські поцілунки" "тройнічка" (зє, єрмака і патрушева) справжнє збочення...
23.09.2025 18:48 Ответить
Ну тут не повністю але все таки збрехало. США третя по закупівлі переробленої свинячої нафти від гіндусів. Агент стрелочнік просто робе свою роботу і перекладає стрілкі на ЄС а сам нікуя робити не збирається
23.09.2025 18:41 Ответить
Що це означає. Два жадібних мерзотника перекладають стрілки один на одного?
23.09.2025 18:47 Ответить
Так і було весь час навіть при Байдені чи Обамі
23.09.2025 19:06 Ответить
90% того що меле Трампон - це прямі підстави зацікавленості його психічним здоров'ям з боку психіатрів.
10% тверджень Трампона - на диво - відповідають дійсності.

В даному випадку - щодо спонсорства війни москалів проти України з боку китайців та індусів - Трампон на диво має рацію.
23.09.2025 18:51 Ответить
 
 