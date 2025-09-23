Китай и Индия - основные спонсоры войны РФ против Украины, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай и Индия являются главными спонсорами войны, которую продолжает Россия против Украины.

Об этом он сказал во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, информирует Цензор.НЕТ.

"Индия и Китай - основные источники финансирования РФ, поскольку продолжают покупать российскую нефть и газ. Однако российские энергоресурсы покупают и страны НАТО - тем самым спонсируя войну против себя", - отметил американский лидер.

В то же время Трамп в очередной раз подчеркнул, что страны НАТО, которые закупают энергоносители у РФ, должны от этого отказаться.

