Китай та Індія - основні спонсори війни РФ проти України, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай та Індія є головними спонсорами війни, яку продовжує Росія проти України.
Про це він сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ.
"Індія та Китай — основні джерела фінансування РФ, оскільки продовжують купувати російську нафту і газ. Однак російські енергоресурси купують і країни НАТО — тим самим спонсоруючи війну проти себе", - зазначив американський лідер.
Водночас Трамп вкотре наголосив, що країни НАТО, які закуповують енергоносії у РФ, мають від цього відмовитися.
Де санкції та зброя, пізДонні?!
10% тверджень Трампона - на диво - відповідають дійсності.
В даному випадку - щодо спонсорства війни москалів проти України з боку китайців та індусів - Трампон на диво має рацію.
Основний спонсор війни рашки проти України це є сам трамп.
Чому?:
1) це трамп і його деменційна партія весь час блокувала, і блокує зброю для України,
2) це саме трамп "звиздів" про зупинку за 24 години.
3) це саме у трампа потрібно почекати 2 чи три тиждні і далі пшик на протязівісьми місяців.
4) це саме трамп стелив чевону доріжку перед №уйлом.
Я не здивуюся якщо респи просто все втратять на цих виборах що вже ідуть.
Самі розумні від них втечуть і створять іще радикальнішу респпартію.