УКР
Новини
3 584 35

Китай та Індія - основні спонсори війни РФ проти України, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай та Індія є головними спонсорами війни, яку продовжує Росія проти України.

Про це він сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Індія та Китай — основні джерела фінансування РФ, оскільки продовжують купувати російську нафту і газ. Однак російські енергоресурси купують і країни НАТО — тим самим спонсоруючи війну проти себе", - зазначив американський лідер.

Водночас Трамп вкотре наголосив, що країни НАТО, які закуповують енергоносії у РФ, мають від цього відмовитися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усі думали, що Росія виграє війну в Україні "за три дні". Зараз вона виглядає вкрай слабкою, - Трамп

Автор: 

Індія (783) Китай (4913) Трамп Дональд (7197) війна в Україні (6288)
Топ коментарі
+15
Молодець, Донні. Слова правильні, коли вже будуть правильні дії?
показати весь коментар
23.09.2025 18:06 Відповісти
+13
Николи. Або почекайте ще 2 тиждня.
показати весь коментар
23.09.2025 18:09 Відповісти
+10
Дивно, зняв санкції з белавіо Трамп, санкції не вводить Трамп тощо, а вінуватці у тому шо трамп сере собі у штані та вже обісрав сша інши.
показати весь коментар
23.09.2025 18:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодець, Донні. Слова правильні, коли вже будуть правильні дії?
показати весь коментар
23.09.2025 18:06 Відповісти
Николи. Або почекайте ще 2 тиждня.
показати весь коментар
23.09.2025 18:09 Відповісти
50 днів
показати весь коментар
23.09.2025 19:13 Відповісти
А потім ще два тижні
показати весь коментар
23.09.2025 20:50 Відповісти
Дивно, зняв санкції з белавіо Трамп, санкції не вводить Трамп тощо, а вінуватці у тому шо трамп сере собі у штані та вже обісрав сша інши.
показати весь коментар
23.09.2025 18:07 Відповісти
і шо робитимуть Штати? (як гарант світового порядку)
показати весь коментар
23.09.2025 18:09 Відповісти
Донні сам укладає угоди з Китаєм, в з іншої сторони починає стару казочку. Донні забудь, почати нову холодну війну з Китаєм не вийде, він дуже добре інтегрований у світову економіку. З рашкою, війде.
показати весь коментар
23.09.2025 18:10 Відповісти
Жгі, Донні, жгі. Рудий на цей раз не загадав свого вєліколєпного друга Валодю. Відать, трибуна не та.
показати весь коментар
23.09.2025 18:10 Відповісти
Кто угодно спонсоры войны, только не страна "друга владимира".
показати весь коментар
23.09.2025 18:10 Відповісти
Не хто угодно, а країни, що закуповують російську нафту в колосальних обсягах. Купляєш роснафту - спонсоруєш війну. Все наче просто, але не для всіх 🙂
показати весь коментар
23.09.2025 18:16 Відповісти
И то верно. Даже на Мадагаскаре "это все знают"(c).
показати весь коментар
23.09.2025 18:22 Відповісти
Не дай йому , деменціє, безумства спочатку виграти війну в Китаї! А потім вже як буде...
показати весь коментар
23.09.2025 18:12 Відповісти
Ну тут він звичайно правий.
показати весь коментар
23.09.2025 18:13 Відповісти
навіть несправний годинник двічі на добу показує правильний час. навіть трамп може казати правду (двічі на день?)
показати весь коментар
23.09.2025 18:14 Відповісти
Бездіяльність трампона стає в один ряд з основними спонсорами війни кацапстану проти України.
показати весь коментар
23.09.2025 18:15 Відповісти
Підтримуючи світового ворога номер один росію, США автоматично стали на ту сторону, на бік терориста.
показати весь коментар
23.09.2025 18:22 Відповісти
Є одна країна НАТО яка зараз демонстративно торгує з рашкою. Захід роками прикидається що її не існує. Навіть коли божевільний лідер цієї країни загрожує Ізраїлю війною.
показати весь коментар
23.09.2025 18:24 Відповісти
Молоток!- роздивився шо Китай головний спонсор рашки - ну і .........
показати весь коментар
23.09.2025 18:27 Відповісти
Все занадто сильно залежать від Китаю щоб вие*иваться.
показати весь коментар
23.09.2025 18:34 Відповісти
А сама Росія - що - друг?!
Де санкції та зброя, пізДонні?!
показати весь коментар
23.09.2025 18:31 Відповісти
Чому ж Україна до сих пір не розірвала дипломатичні відносини з цими країнами?
показати весь коментар
23.09.2025 18:32 Відповісти
Вчора Зеленський цілувався взасос з диктатором Токаєвим з таежного союзу. Політика дивна штука.
показати весь коментар
23.09.2025 18:41 Відповісти
Тю. То ж фігня, а от "оманські поцілунки" "тройнічка" (зє, єрмака і патрушева) справжнє збочення...
показати весь коментар
23.09.2025 18:48 Відповісти
Мені цікаво, чому Білорусь Бульба Зла, а Казахстан рукопажатний, хоча політика у них абсолютно однакова. До Токаєва навіть Макрон приїжджав, клявся у вічній дружбі.
показати весь коментар
23.09.2025 19:19 Відповісти
З язичком чи без ?
показати весь коментар
23.09.2025 19:59 Відповісти
Ну тут не повністю але все таки збрехало. США третя по закупівлі переробленої свинячої нафти від гіндусів. Агент стрелочнік просто робе свою роботу і перекладає стрілкі на ЄС а сам нікуя робити не збирається
показати весь коментар
23.09.2025 18:41 Відповісти
Що це означає. Два жадібних мерзотника перекладають стрілки один на одного?
показати весь коментар
23.09.2025 18:47 Відповісти
Так і було весь час навіть при Байдені чи Обамі
показати весь коментар
23.09.2025 19:06 Відповісти
90% того що меле Трампон - це прямі підстави зацікавленості його психічним здоров'ям з боку психіатрів.
10% тверджень Трампона - на диво - відповідають дійсності.

В даному випадку - щодо спонсорства війни москалів проти України з боку китайців та індусів - Трампон на диво має рацію.
показати весь коментар
23.09.2025 18:51 Відповісти
Ара-ара, маа-маа... Що коїться? Не тільки Європу звинуватив, але і індусів з комуняками. Шкода тільки, що робити нічого не буде.
показати весь коментар
23.09.2025 19:14 Відповісти
А хто хлопав, доріжку червону стелив і давав тим самим мотивацію до війни?
показати весь коментар
23.09.2025 19:36 Відповісти
І тому Тампон зняв санкції з ********** де знаходиться найбільший хаб переправки китайських товарів в Європу
показати весь коментар
23.09.2025 19:39 Відповісти
А от і не правда.
Основний спонсор війни рашки проти України це є сам трамп.
Чому?:
1) це трамп і його деменційна партія весь час блокувала, і блокує зброю для України,
2) це саме трамп "звиздів" про зупинку за 24 години.
3) це саме у трампа потрібно почекати 2 чи три тиждні і далі пшик на протязівісьми місяців.
4) це саме трамп стелив чевону доріжку перед №уйлом.
Я не здивуюся якщо респи просто все втратять на цих виборах що вже ідуть.
Самі розумні від них втечуть і створять іще радикальнішу респпартію.
показати весь коментар
23.09.2025 20:18 Відповісти
 
 