Китай та Індія - основні спонсори війни РФ проти України, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай та Індія є головними спонсорами війни, яку продовжує Росія проти України.

Про це він сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Індія та Китай — основні джерела фінансування РФ, оскільки продовжують купувати російську нафту і газ. Однак російські енергоресурси купують і країни НАТО — тим самим спонсоруючи війну проти себе", - зазначив американський лідер.

Водночас Трамп вкотре наголосив, що країни НАТО, які закуповують енергоносії у РФ, мають від цього відмовитися.

