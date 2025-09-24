РУС
Фон дер Ляйен призвала Китай использовать свое влияние, чтобы побудить РФ к переговорам: Настало время для дипломатии

Урсула фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Китай использовать свое влияние, чтобы посадить Россию за стол переговоров о прекращении войны против Украины.

Об этом она сообщила в соцсети Х по итогам встречи с премьер-министром Китая Ли Цяном в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно военной агрессии России против Украины, я приветствовала заявление премьер-министра Ли о том, что и Европа, и Китай разделяют интерес в поддержании мира во всем мире", - написала президент ЕК.

Фон дер Ляйен заявила китайской стороне о готовности Европы "перекрыть потоки российских доходов, которые финансируют войну против Украины".

Читайте также: Зеленский: Без Китая путинская Россия - ничто

"Я обратилась к Китаю с просьбой использовать свое влияние, чтобы помочь положить конец убийствам и побудить Россию сесть за стол переговоров. Настало время для дипломатии. Это было бы мощным сигналом для мира", - заявила она.

Отмечается, что стороны договорились, что ЕС и Китай должны продолжать выстраивать взаимное доверие и постоянно координировать свою работу.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что пока не видно желания со стороны Китая способствовать завершению войны России против Украины.

Читайте также: Фон дер Ляйен обсудит с премьером КНР Ли Цяном влияние Китая на РФ, чтобы привлечь ее к переговорам

Китай (3189) россия (97355) Урсула фон дер Ляйен (630)
