Фон дер Ляйен обсудит с премьером КНР Ли Цзяном влияние Китая на РФ, чтобы привлечь ее к переговорам

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить с главой китайского правительства Ли Цяном войну России против Украины и потенциальную роль Китая в ее урегулировании.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава ЕК сообщила перед началом встречи.

Отмечается, что фон дер Ляйен и Ли Цян планируют провести встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

"Безусловно, мы будем обсуждать войну России против Украины и возможность Китая использовать свое значительное влияние, чтобы привлечь Россию к переговорам", - отметила фон дер Ляйен.

Она отметила, что обе стороны согласны, что отношения между ЕС и Китаем "должны строиться на доверии, взаимопонимании и постоянном диалоге".

Сообщается, что переговоры также будут направлены на создание рабочей структуры для внедрения решений, достигнутых на последнем саммите ЕС-Китай и решения климатических вопросов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что пока не видно желания со стороны Китая способствовать завершению войны России против Украины.