Фон дер Ляйен обсудит с премьером КНР Ли Цзяном влияние Китая на РФ, чтобы привлечь ее к переговорам

Фон дер Ляйен о влиянии Китая на РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить с главой китайского правительства Ли Цяном войну России против Украины и потенциальную роль Китая в ее урегулировании.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава ЕК сообщила перед началом встречи.

Отмечается, что фон дер Ляйен и Ли Цян планируют провести встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

"Безусловно, мы будем обсуждать войну России против Украины и возможность Китая использовать свое значительное влияние, чтобы привлечь Россию к переговорам", - отметила фон дер Ляйен.

Также читайте: Зеленский: Без Китая путинская Россия - ничто

Она отметила, что обе стороны согласны, что отношения между ЕС и Китаем "должны строиться на доверии, взаимопонимании и постоянном диалоге".

Сообщается, что переговоры также будут направлены на создание рабочей структуры для внедрения решений, достигнутых на последнем саммите ЕС-Китай и решения климатических вопросов.

Читайте: Трамп считает, что Си Цзиньпин настроен помочь завершить войну РФ против Украины

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что пока не видно желания со стороны Китая способствовать завершению войны России против Украины.

Китай (3189) россия (97355) Урсула фон дер Ляйен (630) переговоры с Россией (1329)
до чого ці вмовини ? китай дав русні добро і свою зброю для вбивства українців ,китайю треба економічно затиснути кольоні ...і тоді перемовини

24.09.2025 18:34 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2025 18:34 Ответить
Зброю не давав.
показать весь комментарий
24.09.2025 18:42 Ответить
ЄС готує мегапозику Україні на 130 мільярдів євро із заморожених активів РФ

24.09.2025 18:43 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2025 18:43 Ответить
О це запануємо !
показать весь комментарий
24.09.2025 18:44 Ответить
Ну навіщо це? Як може вплинути ця тітка хоч на щось в діалозі з жовтомордими? Імітація бурхливої діяльності.

24.09.2025 18:47 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2025 18:47 Ответить
Китай присоединить к переговорам на стороне России. Это как бы не помогает, а ухудшает положение.

24.09.2025 19:01 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2025 19:01 Ответить
 
 