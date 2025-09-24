Фон дер Ляєн обговорить із прем’єром КНР Лі Цяном вплив Китаю на РФ, щоб залучити її до переговорів

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує обговорити з головою китайського уряду Лі Цяном війну Росії проти України та потенційну роль Китаю у її врегулюванні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це очільниця ЄК повідомила перед початком зустрічі.

Зазначається, що фон дер Ляєн і Лі Цян планують провести зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН.

"Безумовно, ми обговорюватимемо війну Росії проти України та можливість Китаю використати свій значний вплив, щоб залучити Росію до переговорів", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що обидві сторони згодні, що відносини між ЄС і Китаєм "мають будуватися на довірі, взаєморозумінні та постійному діалозі".

Повідомляється, що переговори також будуть спрямовані на створення робочої структури для впровадження рішень, досягнутих на останньому саміті ЄС-Китай та вирішення кліматичних питань.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не видно бажання з боку Китаю сприяти завершенню війни Росії проти України.