Фон дер Ляєн обговорить із прем’єром КНР Лі Цяном вплив Китаю на РФ, щоб залучити її до переговорів

Фон дер Ляєн про вплив Китаю на РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує обговорити з головою китайського уряду Лі Цяном війну Росії проти України та потенційну роль Китаю у її врегулюванні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це очільниця ЄК повідомила перед початком зустрічі.

Зазначається, що фон дер Ляєн і Лі Цян планують провести зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН.

"Безумовно, ми обговорюватимемо війну Росії проти України та можливість Китаю використати свій значний вплив, щоб залучити Росію до переговорів", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що обидві сторони згодні, що відносини між ЄС і Китаєм "мають будуватися на довірі, взаєморозумінні та постійному діалозі".

Повідомляється, що переговори також будуть спрямовані на створення робочої структури для впровадження рішень, досягнутих на останньому саміті ЄС-Китай та вирішення кліматичних питань.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не видно бажання з боку Китаю сприяти завершенню війни Росії проти України.

до чого ці вмовини ? китай дав русні добро і свою зброю для вбивства українців ,китайю треба економічно затиснути кольоні ...і тоді перемовини
показати весь коментар
24.09.2025 18:34 Відповісти
Зброю не давав.
показати весь коментар
24.09.2025 18:42 Відповісти
Вирішувати якісь питання з прем'єром китаю-- це все одно, що вирішувати якісь глобальні питання з прем'єром параші, чи угорщини, чи кндр... навіть при відсутності таких посад... думаю, сенс і так зрозумілий...
показати весь коментар
24.09.2025 19:23 Відповісти
ЄС готує мегапозику Україні на 130 мільярдів євро із заморожених активів РФ
показати весь коментар
24.09.2025 18:43 Відповісти
О це запануємо !
показати весь коментар
24.09.2025 18:44 Відповісти
Ну навіщо це? Як може вплинути ця тітка хоч на щось в діалозі з жовтомордими? Імітація бурхливої діяльності.
показати весь коментар
24.09.2025 18:47 Відповісти
Китай присоединить к переговорам на стороне России. Это как бы не помогает, а ухудшает положение.
показати весь коментар
24.09.2025 19:01 Відповісти
 
 