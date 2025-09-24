Фон дер Ляєн обговорить із прем’єром КНР Лі Цяном вплив Китаю на РФ, щоб залучити її до переговорів
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує обговорити з головою китайського уряду Лі Цяном війну Росії проти України та потенційну роль Китаю у її врегулюванні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це очільниця ЄК повідомила перед початком зустрічі.
Зазначається, що фон дер Ляєн і Лі Цян планують провести зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН.
"Безумовно, ми обговорюватимемо війну Росії проти України та можливість Китаю використати свій значний вплив, щоб залучити Росію до переговорів", - зазначила фон дер Ляєн.
Вона зауважила, що обидві сторони згодні, що відносини між ЄС і Китаєм "мають будуватися на довірі, взаєморозумінні та постійному діалозі".
Повідомляється, що переговори також будуть спрямовані на створення робочої структури для впровадження рішень, досягнутих на останньому саміті ЄС-Китай та вирішення кліматичних питань.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не видно бажання з боку Китаю сприяти завершенню війни Росії проти України.
