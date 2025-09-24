УКР
Новини Співпраця Китаю та РФ Відносини РФ та Китаю
Зеленський: Без Китаю путінська Росія - ніщо

Зеленський заявив, що Росія без Китаю - ніщо

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Китай залишається мовчазним замість того, щоб діяти заради миру та вплинути на Росію.

Про це глава держави заявив під час високого рівня Ради Безпеки ООН по Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Кожного дня Росія вбиває наших людей, руйнує наші міста і не дає жодного знаку, що коли-небудь повернеться до поваги до принципів статуту ООН. Китай також тут представлений, це потужна держава, від якої сьогодні Росі повністю залежна. 

Якби Китай справді хотів, щоб ця війна закінчилася, він би міг змусити Москву зупинити це вторгнення. Без Китаю путінська Росія - ніщо. Але Китай залишається мовчазним та відстороненим замість того, щоб діяти заради миру", - наголосив він.

Зеленський також згадав про США, які присутні в ООН.

"Це потужна держава, яка підтримує нашу оборону. Ми казали "так" на кожну пропозицію президента США щодо припинення вогню та проведення переговорів з Росією для досягнення миру. Але Росія завжди відповідала "ні" або намагалася всіх заплутати, аби навіть перемир’я не відбулося". - додав глава держави.

Зеленський Володимир (25558) Китай (4916) росія (67935)
+8
Та заглохни, врешті, чмо безтолкове! "Аналітик" сраний...
24.09.2025 08:49 Відповісти
+5
Доведеться розчарувати голобородька, він без папірця з текстом - теж ніщо.
24.09.2025 09:22 Відповісти
+2
Геополітика понесло
24.09.2025 09:02 Відповісти
24.09.2025 08:48 Відповісти
та ладно, українцям просто насрати на того кірка. власне як і трампу.
показати весь коментар
24.09.2025 09:18 Відповісти
24.09.2025 08:49 Відповісти
24.09.2025 09:02 Відповісти
Китай! - тайфуна на нього немає
24.09.2025 09:02 Відповісти
Нагадав би хто йому, що це не вечірній відосик для електорату
24.09.2025 09:03 Відповісти
Зеленський: Без Гватемали, а також без Гондурасу та Буркіна-Фасо путінська Росія - ніщо
24.09.2025 09:09 Відповісти
Та й без Зеленського рашка нічо!
24.09.2025 09:11 Відповісти
24.09.2025 09:22 Відповісти
тут с бубочкой можно согласиться на все 1000%,кто бы мог такое подумать в 60-70х годах,упекли бы в дурку)
24.09.2025 09:32 Відповісти
Без посади президента Зєля і його шобло - ніщо.
24.09.2025 09:49 Відповісти
А я з "Блазнем", в даному випадку, згоден... Але "хвалю" не його, а того, хто написав йому текст виступу...
Китай розігрує стратегічну "многоходовочку", порівняно з якою, "путінські" - це "дзюрка з комариного члена"... Чи виграє Росія, чи програє - Китай у виграші... У обох випадках Росія "вимотує" країни НАТО, в економічному та військовому плані, і ставить Європу та США, в більшу економічну залежність від Китаю... . І, у той же час, Китай остаточно перетворює Росію у "сировинний придаток"... Крім того, Китай, торгуючи з Росією і всим світом, шаленими темпами будує арктичний флот, а також перебудовує концепцію ведення війни, під впливом розвитку безпілотних технологій... А тут і "підтвердження" цього - Трамп відмовив Тайваню у наданні 600 млн. доларів, на військову допомогу... А це означає, що США "кинули", в прямому і переносному сенсі, одного з своїх найближчих союзників, який служить "непотоплюваним авіаносцем", проти Китаю...
24.09.2025 10:13 Відповісти
 
 