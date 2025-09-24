Зеленський: Без Китаю путінська Росія - ніщо

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Китай залишається мовчазним замість того, щоб діяти заради миру та вплинути на Росію.

"Кожного дня Росія вбиває наших людей, руйнує наші міста і не дає жодного знаку, що коли-небудь повернеться до поваги до принципів статуту ООН. Китай також тут представлений, це потужна держава, від якої сьогодні Росі повністю залежна.

Якби Китай справді хотів, щоб ця війна закінчилася, він би міг змусити Москву зупинити це вторгнення. Без Китаю путінська Росія - ніщо. Але Китай залишається мовчазним та відстороненим замість того, щоб діяти заради миру", - наголосив він.

Зеленський також згадав про США, які присутні в ООН.

"Це потужна держава, яка підтримує нашу оборону. Ми казали "так" на кожну пропозицію президента США щодо припинення вогню та проведення переговорів з Росією для досягнення миру. Але Росія завжди відповідала "ні" або намагалася всіх заплутати, аби навіть перемир’я не відбулося". - додав глава держави.

