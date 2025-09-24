Зеленський: Без Китаю путінська Росія - ніщо
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Китай залишається мовчазним замість того, щоб діяти заради миру та вплинути на Росію.
Про це глава держави заявив під час високого рівня Ради Безпеки ООН по Україні, передає Цензор.НЕТ.
"Кожного дня Росія вбиває наших людей, руйнує наші міста і не дає жодного знаку, що коли-небудь повернеться до поваги до принципів статуту ООН. Китай також тут представлений, це потужна держава, від якої сьогодні Росі повністю залежна.
Якби Китай справді хотів, щоб ця війна закінчилася, він би міг змусити Москву зупинити це вторгнення. Без Китаю путінська Росія - ніщо. Але Китай залишається мовчазним та відстороненим замість того, щоб діяти заради миру", - наголосив він.
Зеленський також згадав про США, які присутні в ООН.
"Це потужна держава, яка підтримує нашу оборону. Ми казали "так" на кожну пропозицію президента США щодо припинення вогню та проведення переговорів з Росією для досягнення миру. Але Росія завжди відповідала "ні" або намагалася всіх заплутати, аби навіть перемир’я не відбулося". - додав глава держави.
Китай розігрує стратегічну "многоходовочку", порівняно з якою, "путінські" - це "дзюрка з комариного члена"... Чи виграє Росія, чи програє - Китай у виграші... У обох випадках Росія "вимотує" країни НАТО, в економічному та військовому плані, і ставить Європу та США, в більшу економічну залежність від Китаю... . І, у той же час, Китай остаточно перетворює Росію у "сировинний придаток"... Крім того, Китай, торгуючи з Росією і всим світом, шаленими темпами будує арктичний флот, а також перебудовує концепцію ведення війни, під впливом розвитку безпілотних технологій... А тут і "підтвердження" цього - Трамп відмовив Тайваню у наданні 600 млн. доларів, на військову допомогу... А це означає, що США "кинули", в прямому і переносному сенсі, одного з своїх найближчих союзників, який служить "непотоплюваним авіаносцем", проти Китаю...