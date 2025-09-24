Зеленский: Без Китая путинская Россия - ничто

Президент Владимир Зеленский отметил, что Китай остается молчаливым вместо того, чтобы действовать ради мира и повлиять на Россию.

Об этом глава государства заявил во время высокого уровня Совета Безопасности ООН по Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый день Россия убивает наших людей, разрушает наши города и не дает ни одного знака, что когда-нибудь вернется к уважению к принципам устава ООН. Китай также здесь представлен, это мощное государство, от которого сегодня Россия полностью зависима.

Если бы Китай действительно хотел, чтобы эта война закончилась, он бы мог заставить Москву остановить это вторжение. Без Китая путинская Россия - ничто. Но Китай остается молчаливым и отстраненным вместо того, чтобы действовать ради мира", - подчеркнул он.

Зеленский также вспомнил о США, которые присутствуют в ООН.

"Это мощное государство, которое поддерживает нашу оборону. Мы говорили "да" на каждое предложение президента США о прекращении огня и проведении переговоров с Россией для достижения мира. Но Россия всегда отвечала "нет" или пыталась всех запутать, чтобы даже перемирие не произошло", - добавил глава государства.

Читайте: Китай не изъявляет желания способствовать окончанию войны в Украине, - Зеленский