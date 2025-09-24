РУС
Зеленский: Без Китая путинская Россия - ничто

Президент Владимир Зеленский отметил, что Китай остается молчаливым вместо того, чтобы действовать ради мира и повлиять на Россию.

Об этом глава государства заявил во время высокого уровня Совета Безопасности ООН по Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый день Россия убивает наших людей, разрушает наши города и не дает ни одного знака, что когда-нибудь вернется к уважению к принципам устава ООН. Китай также здесь представлен, это мощное государство, от которого сегодня Россия полностью зависима.

Если бы Китай действительно хотел, чтобы эта война закончилась, он бы мог заставить Москву остановить это вторжение. Без Китая путинская Россия - ничто. Но Китай остается молчаливым и отстраненным вместо того, чтобы действовать ради мира", - подчеркнул он.

Читайте также: Сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями, - Зеленский

Зеленский также вспомнил о США, которые присутствуют в ООН.

"Это мощное государство, которое поддерживает нашу оборону. Мы говорили "да" на каждое предложение президента США о прекращении огня и проведении переговоров с Россией для достижения мира. Но Россия всегда отвечала "нет" или пыталась всех запутать, чтобы даже перемирие не произошло", - добавил глава государства.

Читайте: Китай не изъявляет желания способствовать окончанию войны в Украине, - Зеленский

Зеленский Владимир (22004) Китай (3189) россия (97335)
Топ комментарии
+2
Та заглохни, врешті, чмо безтолкове! "Аналітик" сраний...
24.09.2025 08:49 Ответить
+2
Доведеться розчарувати голобородька, він без папірця з текстом - теж ніщо.
24.09.2025 09:22 Ответить
+1
Геополітика понесло
24.09.2025 09:02 Ответить
24.09.2025 08:48 Ответить
та ладно, українцям просто насрати на того кірка. власне як і трампу.
24.09.2025 09:18 Ответить
Та заглохни, врешті, чмо безтолкове! "Аналітик" сраний...
24.09.2025 08:49 Ответить
Геополітика понесло
24.09.2025 09:02 Ответить
Китай! - тайфуна на нього немає
24.09.2025 09:02 Ответить
Нагадав би хто йому, що це не вечірній відосик для електорату
24.09.2025 09:03 Ответить
Зеленський: Без Гватемали, а також без Гондурасу та Буркіна-Фасо путінська Росія - ніщо
24.09.2025 09:09 Ответить
Та й без Зеленського рашка нічо!
24.09.2025 09:11 Ответить
Доведеться розчарувати голобородька, він без папірця з текстом - теж ніщо.
24.09.2025 09:22 Ответить
тут с бубочкой можно согласиться на все 1000%,кто бы мог такое подумать в 60-70х годах,упекли бы в дурку)
24.09.2025 09:32 Ответить
Без посади президента Зєля і його шобло - ніщо.
24.09.2025 09:49 Ответить
 
 