Кремль в 2026 году потратит рекордные 106 млрд рублей на телеканалы - на 54% больше, несмотря на дефицит бюджета, - ЦПД

В 2026 году расходы бюджета РФ на государственные телеканалы достигнут 106,4 млрд рублей ($1,27 млрд). Это на 54% больше, чем планировалось ранее, и даже превышает показатели текущего года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Возрастет финансирование развлекательных и второстепенных федеральных телеканалов

Отмечается, что больше всего вырастет финансирование для развлекательных и второстепенных федеральных телеканалов - субсидии выросли более чем вдвое.

Значительно увеличены и бюджеты основных кремлевских вещателей - "первый", "россия 1", НТВ и другие.

Всего в 2026-2028 годах Кремль планирует потратить на телепропаганду почти 246 млрд рублей ($2,93 млрд).

"На фоне рекордного бюджетного дефицита и экономических проблем, вызванных войной и санкциями, власти РФ сокращают социальные расходы и повышают налоги для собственных граждан. Но при этом правительство РФ продолжает щедро финансировать пропаганду", - отмечают в ЦПД.

Как отмечается, для Кремля медийная машина - ключевой инструмент удержания контроля. Именно благодаря ей российское общество готово мириться с нищетой, идти на фронт и поддерживать агрессивную политику Путина, которая разрушает саму Россию.