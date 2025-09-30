РУС
Кремль в 2026 году потратит рекордные 106 млрд рублей на телеканалы - на 54% больше, несмотря на дефицит бюджета, - ЦПД

пропаганда

В 2026 году расходы бюджета РФ на государственные телеканалы достигнут 106,4 млрд рублей ($1,27 млрд). Это на 54% больше, чем планировалось ранее, и даже превышает показатели текущего года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Возрастет финансирование развлекательных и второстепенных федеральных телеканалов

Отмечается, что больше всего вырастет финансирование для развлекательных и второстепенных федеральных телеканалов - субсидии выросли более чем вдвое.

Значительно увеличены и бюджеты основных кремлевских вещателей - "первый", "россия 1", НТВ и другие.

Всего в 2026-2028 годах Кремль планирует потратить на телепропаганду почти 246 млрд рублей ($2,93 млрд).

"На фоне рекордного бюджетного дефицита и экономических проблем, вызванных войной и санкциями, власти РФ сокращают социальные расходы и повышают налоги для собственных граждан. Но при этом правительство РФ продолжает щедро финансировать пропаганду", - отмечают в ЦПД.

Как отмечается, для Кремля медийная машина - ключевой инструмент удержания контроля. Именно благодаря ей российское общество готово мириться с нищетой, идти на фронт и поддерживать агрессивную политику Путина, которая разрушает саму Россию.

пропаганда (3742) россия (97457)
Правильной дорогой идете товарищи,скоро дойдете до лампочки в конце тунеля
30.09.2025 14:50 Ответить
к лебединому озеру готовятся
30.09.2025 14:57 Ответить
марафон хотят переплюнуть
30.09.2025 14:59 Ответить
Україна політику проводить, копіюючи [виконуючи вказівки] Росії.
Перед ЄС лише треба вужиком крутитися, щоб бабоси давали.
Бо Україна - щит Європи, дике поле, буфер до цивілізованих людей.
30.09.2025 15:31 Ответить
Тому зеленський теж, гроші Українців роздає лохоМарафонцям від приблуд95!?!? Бореться з *******??
30.09.2025 15:01 Ответить
Не підказуйТЕ ze-гнидам !
