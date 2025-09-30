Кремль у 2026 році витратить рекордні 106 млрд рублів на телеканали – на 54% більше попри дефіцит бюджету, - ЦПД

У 2026 році витрати бюджету РФ на державні телеканали сягнуть 106,4 млрд рублів ($1,27 млрд). Це на 54% більше, ніж планувалося раніше, і навіть перевищує показники поточного року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зросте фінансування розважальних і другорядних федеральних телеканалів

Зазначається, що найбільше зросте фінансування для розважальних і другорядних федеральних телеканалів — субсидії зросли більш ніж удвічі.

Значно збільшені й бюджети основних кремлівських мовників — "первый", "россия 1", НТВ та інші.

Загалом у 2026–2028 роках Кремль планує витратити на телепропаганду майже 246 млрд рублів ($2,93 млрд).

"На тлі рекордного бюджетного дефіциту та економічних проблем, викликаних війною й санкціями, влада РФ скорочує соціальні витрати та підвищує податки для власних громадян. Але при цьому уряд РФ продовжує щедро фінансувати пропаганду", - наголошують у ЦПД.

Як наголошується, для Кремля медійна машина — ключовий інструмент утримання контролю. Саме завдяки їй російське суспільство готове миритися зі злиднями, йти на фронт і підтримувати агресивну політику Путіна, яка руйнує саму Росію.