ДРГ россиян пытаются продвигаться в сторону Ивановки на границе Донецкой и Днепропетровской областей, - ОСГВ "Днепр"
Диверсионно-разведывательные группы россиян в составе 2-3 человек пытаются продвигаться в сторону села Ивановка, расположенного на границе Донецкой и Днепропетровской областей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель ОСГВ "Днепр" подполковник Алексей Бельский.
"Диверсионно-разведывательные группы в составе 2-3 оккупантов пытаются продвигаться в сторону Ивановки, села расположенного на границе Донецкой и Днепропетровской областей", - рассказал он.
По словам спикера, большинство вражеских групп уничтожается при попытках форсирования реки Волчья или на ее берегах.
"Также захватчики осуществляли атакующие действия в районах населенных пунктов Александроград, Вороное, Зеленый Гай, Новохатское, Поддубное, Камышеваха, Сосновка, Январское, Грушевское, Алексеевка, Запорожское, Березовое, Новониколаевка и в сторону Новогригорьевки. Тактических успехов противником не достигнуто", - добавил Бельский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль