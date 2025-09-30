РУС
ДРГ россиян пытаются продвигаться в сторону Ивановки на границе Донецкой и Днепропетровской областей, - ОСГВ "Днепр"

ДРГ россиян пытаются продвигаться в сторону Ивановки

Диверсионно-разведывательные группы россиян в составе 2-3 человек пытаются продвигаться в сторону села Ивановка, расположенного на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель ОСГВ "Днепр" подполковник Алексей Бельский.

"Диверсионно-разведывательные группы в составе 2-3 оккупантов пытаются продвигаться в сторону Ивановки, села расположенного на границе Донецкой и Днепропетровской областей", - рассказал он.

По словам спикера, большинство вражеских групп уничтожается при попытках форсирования реки Волчья или на ее берегах.

"Также захватчики осуществляли атакующие действия в районах населенных пунктов Александроград, Вороное, Зеленый Гай, Новохатское, Поддубное, Камышеваха, Сосновка, Январское, Грушевское, Алексеевка, Запорожское, Березовое, Новониколаевка и в сторону Новогригорьевки. Тактических успехов противником не достигнуто", - добавил Бельский.

Донецкая область (10882) боевые действия (4948) ДРГ (121) Днепропетровская область (4508) ОСГВ Днепр (73)
