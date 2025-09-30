УКР
Просування ворога до Дніпропетровщини
ДРГ росіян намагаються просуватися в бік Іванівки на межі Донеччини та Дніпропетровщини, - ОСУВ "Дніпро"

ДРГ росіян намагаються просуватися в бік Іванівки

Диверсійно-розвідувальні групи росіян у складі 2-3 осіб намагаються просуватися в бік села Іванівка, розташованого на межі Донецької та Дніпропетровської областей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник ОСУВ "Дніпро" підполковник Олексій Бєльський.

"Диверсійно-розвідувальні групи у складі 2-3 окупантів намагаються просуватися вбік Іванівки, села розташованого на межі Донеччини та Дніпропетровщини", - розповів він.

За словами речника, більшість ворожих груп знищується під час спроб форсування річки Вовча або на її берегах.

"Також загарбники здійснювали атакувальні дії у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Зелений Гай, Новохатське, Піддубне, Комишуваха, Соснівка, Січневе, Грушівське, Олексіївка, Запорізьке, Березове, Новомиколаївка та в бік Новогригорівки. Тактичних успіхів противником не досягнуто", - додав Бєльський.

Донецька область (9705) бойові дії (4704) ДРГ (129) Дніпропетровська область (4299) ОСУВ Дніпро (72)
