Трамп устал от переговоров с Путиным об Украине, - президент Эстонии Карис

Президент США Дональд Трамп устал от постоянных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным по Украине, поскольку они не дают результата.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Postimees.

По словам Кариса, настоящая победа для Европы наступит только после завершения войны России против Украины, когда европейские страны смогут почувствовать мир. Он отметил, что в позиции Трампа прослеживаются изменения.

"Американский президент тоже устал от этих бесконечных переговоров с Путиным", - сказал Карис.

Он добавил, что важным является вопрос, изменят ли что-то возможные следующие встречи или контакты между Трампом и Путиным. "Но такое ощущение, что где-то эта грань уже перейдена", - подчеркнул эстонский лидер, вспомнив решение президента США разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России.

