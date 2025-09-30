Трамп втомився від переговорів із Путіним про Україну, - президент Естонії Каріс

Президент США Дональд Трамп втомився від постійних переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним щодо України, оскільки вони не дають результату.

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Postimees.

За словами Каріса, справжня перемога для Європи настане лише після завершення війни Росії проти України, коли європейські країни зможуть відчути мир. Він зауважив, що у позиції Трампа простежуються зміни.

"Американський президент теж втомився від цих нескінченних переговорів із Путіним", - сказав Каріс.

Він додав, що важливим є питання, чи змінять щось можливі наступні зустрічі чи контакти між Трампом і Путіним. "Але таке відчуття, що десь цю межу вже перейдено", - наголосив естонський лідер, згадавши рішення президента США дозволити Україні завдавати ударів американською зброєю по території Росії.

