Военный бюджет России впервые сократили с начала полномасштабного вторжения в Украину, - NYT

Военный бюджет России в 2026 году впервые уменьшится с начала полномасштабного вторжения в Украину. Это свидетельствует о достижении предела возможностей Кремля в финансировании войны на фоне растущего экономического давления.

Об этом сообщает The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в проекте бюджета предусмотрено сокращение расходов на оборону с более 163 млрд долларов до около 156 млрд долларов по текущему курсу. С учетом прогнозируемой инфляции в 7% сокращение будет еще более ощутимым.

Несмотря на уменьшение, военные расходы России остаются почти в четыре раза больше, чем в 2021 году, и в три раза превышают оборонный бюджет Украины. Кремль планирует и в дальнейшем вести войну, опираясь преимущественно на контрактников, что приводит к росту дефицита бюджета. Для его покрытия правительство поднимет НДС с 20% до 22%.

Аналитики отмечают, что в случае нового увеличения военных расходов России придется либо снова поднимать налоги, либо активнее привлекать внутренние заимствования, что может подорвать экономическую устойчивость и осложнить удержание общественной лояльности к войне.

