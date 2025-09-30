Військовий бюджет Росії вперше скоротили від початку повномасштабного вторгнення в Україну, - NYT
Військовий бюджет Росії у 2026 році вперше зменшиться від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Це свідчить про досягнення межі можливостей Кремля у фінансуванні війни на тлі зростаючого економічного тиску.
Про це повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у проєкті бюджету передбачено скорочення витрат на оборону з понад 163 млрд доларів до близько 156 млрд доларів за поточним курсом. З урахуванням прогнозованої інфляції у 7% скорочення буде ще відчутнішим.
Попри зменшення, військові витрати Росії залишаються майже вчетверо більшими, ніж у 2021 році, та утричі перевищують оборонний бюджет України. Кремль планує й надалі вести війну, спираючись переважно на контрактників, що призводить до зростання дефіциту бюджету. Для його покриття уряд підніме ПДВ з 20% до 22%.
Аналітики зазначають, що у випадку нового збільшення військових витрат Росії доведеться або знову піднімати податки, або активніше залучати внутрішні запозичення, що може підірвати економічну стійкість та ускладнити утримання суспільної лояльності до війни.
