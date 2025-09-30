УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9195 відвідувачів онлайн
Новини Витрати РФ на війну
1 105 1

Військовий бюджет Росії вперше скоротили від початку повномасштабного вторгнення в Україну, - NYT

бюджет,рф

Військовий бюджет Росії у 2026 році вперше зменшиться від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Це свідчить про досягнення межі можливостей Кремля у фінансуванні війни на тлі зростаючого економічного тиску.

Про це повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у проєкті бюджету передбачено скорочення витрат на оборону з понад 163 млрд доларів до близько 156 млрд доларів за поточним курсом. З урахуванням прогнозованої інфляції у 7% скорочення буде ще відчутнішим.

Попри зменшення, військові витрати Росії залишаються майже вчетверо більшими, ніж у 2021 році, та утричі перевищують оборонний бюджет України. Кремль планує й надалі вести війну, спираючись переважно на контрактників, що призводить до зростання дефіциту бюджету. Для його покриття уряд підніме ПДВ з 20% до 22%.

Аналітики зазначають, що у випадку нового збільшення військових витрат Росії доведеться або знову піднімати податки, або активніше залучати внутрішні запозичення, що може підірвати економічну стійкість та ускладнити утримання суспільної лояльності до війни.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

бюджет (3117) росія (68102) війна в Україні (6396)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Расходитесь по домам. Сенсация отменяется
Это свидетельствует о ...Источник: https://censor.net/ru/n3577048
или глупости, или поиске делового хайпа журнашлюхами (в том числе САМОГО NYT).
На сумму уменьшения денег для кацапской армии увеличено финансирование Росгвардии.
Просто, я извиняюсь, журналист изнасиловал кацапа, и пошла сплетня по деревне.
Можно вопрос к редакции аналитического сайта?
Мопед, правда, не ваш?
показати весь коментар
30.09.2025 18:24 Відповісти
 
 