США развернули в Норвегии противолодочные самолеты P-8 Poseidon, - Newsweek

По информации Newsweek, США развернули в Норвегии военные самолеты, способные охотиться на подводные лодки, и проводили миссии вблизи территории РФ в Балтийском море.

Размещение морских патрульных самолетов ВМС США P-8 Poseidon, предназначенных для выполнения противолодочных, противовоздушных и разведывательных миссий, в Северной Европе происходит в то время, когда НАТО усиливает свою оборону в Балтийском регионе на фоне российской угрозы подводным кабелям и трубопроводам и подозрительной активности беспилотников в Польше, Дании и Норвегии.

Постоянное развертывание военных сил США в поддержку НАТО, включая эсминцы, которые в конце августа работали вблизи российского арктического региона, следует за резким изменением позиции президента Дональда Трампа в отношении российско-украинской войны.

Osinttechnical, аналитик разведывательных данных с открытым исходным кодом в соцсети X, заявил, что спутниковые снимки, вероятно, показали два-три самолета P-8 возле военного терминала аэропорта Гардермоен в Осло 23 сентября.

Ссылаясь на данные отслеживания полетов, Osinttechnical сообщил, что ВМС США отправили один из самолетов P-8, базирующийся в Осло, в Балтийское море у побережья российского эксклава Калининграда, в пятницу.

Представитель оперативного штаба Вооруженных сил Норвегии подтвердил местной газете Dagbladet в субботу, что несколько американских самолетов P-8 вылетели из аэропорта Гардермоен для поддержки "деятельности союзников" в непосредственной близости к Норвегии.

На опубликованных ранее фотографиях видно, что самолет ВМС США P-8, развернутый на авиабазе Кефлавик в Исландии, в конце июля участвовал в миссии под руководством НАТО под кодовым названием "Балтийский часовой". Миссия имела целью улучшить способность НАТО реагировать на дестабилизирующие действия.