США развернули в Норвегии противолодочные самолеты P-8 Poseidon, - Newsweek

По информации Newsweek, США развернули в Норвегии военные самолеты, способные охотиться на подводные лодки, и проводили миссии вблизи территории РФ в Балтийском море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду

Размещение морских патрульных самолетов ВМС США P-8 Poseidon, предназначенных для выполнения противолодочных, противовоздушных и разведывательных миссий, в Северной Европе происходит в то время, когда НАТО усиливает свою оборону в Балтийском регионе на фоне российской угрозы подводным кабелям и трубопроводам и подозрительной активности беспилотников в Польше, Дании и Норвегии.

Постоянное развертывание военных сил США в поддержку НАТО, включая эсминцы, которые в конце августа работали вблизи российского арктического региона, следует за резким изменением позиции президента Дональда Трампа в отношении российско-украинской войны.

Также читайте: НАТО усилит свое присутствие в Балтийском море после инцидентов с дронами в Дании, - Reuters

Osinttechnical, аналитик разведывательных данных с открытым исходным кодом в соцсети X, заявил, что спутниковые снимки, вероятно, показали два-три самолета P-8 возле военного терминала аэропорта Гардермоен в Осло 23 сентября.

Ссылаясь на данные отслеживания полетов, Osinttechnical сообщил, что ВМС США отправили один из самолетов P-8, базирующийся в Осло, в Балтийское море у побережья российского эксклава Калининграда, в пятницу.

Представитель оперативного штаба Вооруженных сил Норвегии подтвердил местной газете Dagbladet в субботу, что несколько американских самолетов P-8 вылетели из аэропорта Гардермоен для поддержки "деятельности союзников" в непосредственной близости к Норвегии.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

На опубликованных ранее фотографиях видно, что самолет ВМС США P-8, развернутый на авиабазе Кефлавик в Исландии, в конце июля участвовал в миссии под руководством НАТО под кодовым названием "Балтийский часовой". Миссия имела целью улучшить способность НАТО реагировать на дестабилизирующие действия.

Автор: 

Норвегия (751) подводная лодка (202) США (27989) Балтийское море (15)
Трамп не полишає думок про Гренландію?
30.09.2025 18:57 Ответить
краще б вони розгорнули військові літаки, здатні полювати танкери, з яких кацапи запускають дрони.
30.09.2025 19:00 Ответить
Будуть фіксувати проходження кацапських атомних човнів а норвежських територіальних водах та суворо і рішуче висловлювати глибоке занепокоєння ?
30.09.2025 19:04 Ответить
Блін. Кацапські АПЧ ще у 80-х не могли почути тільки ті, хто у вуха довбиться.
У США навіть є спеціальні АПЧ-мисливці на совково-кацапські човни.

Доречі, великий привіт "Курську".
30.09.2025 19:08 Ответить
Поки Трамп ******, США свое діло робить.
30.09.2025 19:31 Ответить
 
 