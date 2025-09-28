НАТО усилит свое присутствие в Балтийском море после инцидентов с дронами в Дании, - Reuters

НАТО объявило о расширении своей миссии в Балтийском море в ответ на ряд инцидентов с беспилотниками в Дании. Альянс отправит в Балтийское море новые средства наблюдения и по меньшей мере один фрегат противовоздушной обороны.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По данным вооруженных сил Дании, в ночь на 27 сентября над военными объектами были замечены неустановленные дроны. А в начале недели из-за появления дронов временно закрывали Копенгагенский аэропорт и еще пять меньших аэропортов страны.

"НАТО будет проводить еще более усиленную бдительность в регионе Балтийского моря, используя новые многодоменные ресурсы", - сказано в заявлении Альянса.

Отмечается, что дополнительные средства усилят миссию НАТО "Балтийский страж", начатую в январе после случаев повреждения энергетических кабелей, телекоммуникационных линий и газопроводов на дне Балтийского моря. В рамках этой операции страны НАТО уже используют фрегаты, патрульные самолеты и морские беспилотники для защиты критической инфраструктуры.

Также в сентябре Альянс запустил миссию "Восточный страж", которая должна укрепить оборону восточного фланга Европы после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши.

Напомним, вечером и ночью 24-25 сентября над Данией заметили группу неизвестных беспилотников, которые летали в районах расположения военных объектов.

Власти Дании заявили, что за полетами дронов над несколькими аэропортами на этой неделе стоял "профессиональный субъект", который устроил "гибридную атаку", направленную на создание паники.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что дроны были запущены "локально". По его словам, доказательств участия России пока нет.

Накануне аэропорт Ольборга на севере Дании недалеко от военной базы, приостановил полеты на всю ночь после обнаружения дронов.

