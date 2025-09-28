РУС
Новости Дроны над Данией
НАТО усилит свое присутствие в Балтийском море после инцидентов с дронами в Дании, - Reuters

НАТО

НАТО объявило о расширении своей миссии в Балтийском море в ответ на ряд инцидентов с беспилотниками в Дании. Альянс отправит в Балтийское море новые средства наблюдения и по меньшей мере один фрегат противовоздушной обороны.

По данным вооруженных сил Дании, в ночь на 27 сентября над военными объектами были замечены неустановленные дроны. А в начале недели из-за появления дронов временно закрывали Копенгагенский аэропорт и еще пять меньших аэропортов страны.

"НАТО будет проводить еще более усиленную бдительность в регионе Балтийского моря, используя новые многодоменные ресурсы", - сказано в заявлении Альянса.

Отмечается, что дополнительные средства усилят миссию НАТО "Балтийский страж", начатую в январе после случаев повреждения энергетических кабелей, телекоммуникационных линий и газопроводов на дне Балтийского моря. В рамках этой операции страны НАТО уже используют фрегаты, патрульные самолеты и морские беспилотники для защиты критической инфраструктуры.

Также в сентябре Альянс запустил миссию "Восточный страж", которая должна укрепить оборону восточного фланга Европы после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши.

Напомним, вечером и ночью 24-25 сентября над Данией заметили группу неизвестных беспилотников, которые летали в районах расположения военных объектов.

Власти Дании заявили, что за полетами дронов над несколькими аэропортами на этой неделе стоял "профессиональный субъект", который устроил "гибридную атаку", направленную на создание паники.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что дроны были запущены "локально". По его словам, доказательств участия России пока нет.

Накануне аэропорт Ольборга на севере Дании недалеко от военной базы, приостановил полеты на всю ночь после обнаружения дронов.

і дивним чином і дроніки перестануть літати
+1
а може сам корабель?
Раніше кремль впливав на політику Західніх держав через підкуп ультраправих та ультралівих депутатів.
Зараз, атакуючи (психологічно) безпілотниками країни Євросоюзу, Москва намагається вплинути на суспільство напрямую, залякуючи населення можливістю війни.
а чи нема там в Угорщіні ніякої області, де угорці по німецьки шпрехають?
треба перевірити...
думаю 2 бригади ЗСУ на перевірку буде досить.
от там бронетеxніка спрацює на всі 100 - нема в орбанізовaних дронів.
А може збивати прямо після моменту запущення рашистського корабля на якорі, ледь дрон відлетить . Я ж не спец але які перестороги?
1 Рашистькі кораблі рокам вже в нейтральних водах під спотсереженням НАТО.
2 Дрон -це взагалі щось завжди зовсім військове, а тим паче не з людиною пілотом. Чому вони їх так бояться знешкодити , що лиш спострігають ?
рашка ядерку кине за дрона ?визнає цим його своїм? Ну чисто моя бабська логіка...
а може сам корабель?
і дивним чином і дроніки перестануть літати
якесь просте рішення))
ну не знаю, перед корабельним ураженням можна щє і поплавати тудом сюдом, це буде достастатньо сложно?
Досвід Українців в Чорному морі з 2014 року, може бути корисним для Балтійського моря!!!
то ж була УКРАЇНА - її територіальні води
"...нові засоби спостереження і щонайменше один фрегат протиповітряної оборони" - що, серйозно?
Хочуть європейці, чи ні - а дії Росії поволі втягують їх у війну... ПРийде час - і на узбережжі Балтики розвернуться батареї зенітних автоматичних гармат і пускових установок дронів-перехоплювачів... А над будь-яким судном, яке буде мать хоч-якусь належність до Росії (навіть, якщо просто йтиме з російських портів), висітиме розвідувальний дрон, що моніторитиме цілодобово повітряний простір над ним.
