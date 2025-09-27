Швеция и Финляндия создали совместную ударную бригаду на границе с РФ, - СМИ
Швеция и Финляндия создали новую ударную бригаду, в которую вошли около 4-5 тысяч военнослужащих. Она будет размещена в финской Лапландии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом изданию Iltalehti сообщили источники.
Как отмечается, основу нового формирования составляют бойцы шведской механизированной Норрботтенской бригады, которая имеет опыт боевых действий в суровых зимних условиях. Она состоит из пяти батальонов и подразделений обеспечения.
С целью ускорить введение бригады в боевую готовность вооружение разместили в Лапландии заранее. Речь идет, в частности, о шведских самоходных гаубицах Archer, которые могут поражать цели на расстоянии до 50 км.
Так, в случае вооруженного конфликта новая бригада получит поддержку с воздуха - ее будут прикрывать британские истребители Eurofighter и F-35, а также ударные вертолеты Apache.
Кроме того, рядом с новой бригадой НАТО на постоянной основе будут дислоцироваться от 5 до 7 тысяч финских военнослужащих.
Сообщается, что вместе эти силы по численности соответствуют российским подразделениям, которые развернуты на северном направлении.
Валерій Чалий (не цитата але за змістом )- треба не на Європу Мерців з макаронами покладатися а активніше окремо активізувати співпрацю з країнами ЄС на півночі - Данія, Швеція, Фінляндія - й вони ще себе покажуть.
Нагадаю -4 роки посол в США...Й відстороений зЄМАРОДЕРАТОМ нахер з дипломатії
З ким воювали? З білими ведмедями?
Допоможе вистояти і проти пукіна зараз.