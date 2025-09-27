Швеция и Финляндия создали совместную ударную бригаду на границе с РФ, - СМИ

Швеция и Финляндия создали новую ударную бригаду, в которую вошли около 4-5 тысяч военнослужащих. Она будет размещена в финской Лапландии.

Как отмечается, основу нового формирования составляют бойцы шведской механизированной Норрботтенской бригады, которая имеет опыт боевых действий в суровых зимних условиях. Она состоит из пяти батальонов и подразделений обеспечения.

С целью ускорить введение бригады в боевую готовность вооружение разместили в Лапландии заранее. Речь идет, в частности, о шведских самоходных гаубицах Archer, которые могут поражать цели на расстоянии до 50 км.

Так, в случае вооруженного конфликта новая бригада получит поддержку с воздуха - ее будут прикрывать британские истребители Eurofighter и F-35, а также ударные вертолеты Apache.

Кроме того, рядом с новой бригадой НАТО на постоянной основе будут дислоцироваться от 5 до 7 тысяч финских военнослужащих.

Сообщается, что вместе эти силы по численности соответствуют российским подразделениям, которые развернуты на северном направлении.

