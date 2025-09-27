РУС
Новости Угроза агрессии рф для Европы
Швеция и Финляндия создали совместную ударную бригаду на границе с РФ, - СМИ

Швеция и Финляндия создали совместную ударную бригаду

Швеция и Финляндия создали новую ударную бригаду, в которую вошли около 4-5 тысяч военнослужащих. Она будет размещена в финской Лапландии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом изданию Iltalehti сообщили источники.

Как отмечается, основу нового формирования составляют бойцы шведской механизированной Норрботтенской бригады, которая имеет опыт боевых действий в суровых зимних условиях. Она состоит из пяти батальонов и подразделений обеспечения.

С целью ускорить введение бригады в боевую готовность вооружение разместили в Лапландии заранее. Речь идет, в частности, о шведских самоходных гаубицах Archer, которые могут поражать цели на расстоянии до 50 км.

Читайте: НАТО способно сдерживать любые угрозы, - президент Латвии Ринкевичс

Так, в случае вооруженного конфликта новая бригада получит поддержку с воздуха - ее будут прикрывать британские истребители Eurofighter и F-35, а также ударные вертолеты Apache.

Кроме того, рядом с новой бригадой НАТО на постоянной основе будут дислоцироваться от 5 до 7 тысяч финских военнослужащих.

Сообщается, что вместе эти силы по численности соответствуют российским подразделениям, которые развернуты на северном направлении.

Это и ожидал теперь очередь за Норвегией.
показать весь комментарий
27.09.2025 19:29 Ответить
Шведам та фінам за здоровий глузд-респект...
показать весь комментарий
27.09.2025 19:32 Ответить
От не спішіть хейтити ці країни .
Валерій Чалий (не цитата але за змістом )- треба не на Європу Мерців з макаронами покладатися а активніше окремо активізувати співпрацю з країнами ЄС на півночі - Данія, Швеція, Фінляндія - й вони ще себе покажуть.

Нагадаю -4 роки посол в США...Й відстороений зЄМАРОДЕРАТОМ нахер з дипломатії
показать весь комментарий
27.09.2025 19:33 Ответить
...так, й Норвегія ще скаже своє слово пока рішучі рішаюцца - з переліку країн від Валерія Чалого
показать весь комментарий
27.09.2025 19:34 Ответить
З ким воювали? З білими ведмедями?
показать весь комментарий
27.09.2025 19:33 Ответить
з язика зірвали!
показать весь комментарий
27.09.2025 19:42 Ответить
рашистські пабліки пишуть що у Середземному морі трапилась серйозна аварія на їхньому дизельному підводному кориті "наварасійск"-спостерігаємо...
показать весь комментарий
27.09.2025 19:34 Ответить
Допомога Швеції зброєю і добровольцями під час Зимової війни сталіна проти Фінляндії допомогла фінам вистояти.
Допоможе вистояти і проти пукіна зараз.
показать весь комментарий
27.09.2025 19:50 Ответить
 
 