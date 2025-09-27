Швеція та Фінляндія створили спільну ударну бригаду на кордоні з РФ, - ЗМІ
Швеція та Фінляндія створили нову ударну бригаду, до якої увійшли близько 4-5 тисяч військовослужбовців. Вона буде розміщена у фінській Лапландії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це виданню Iltalehti повідомили джерела.
Як зазначається, основу нового формування становлять бійці шведської механізованої Норрботтенської бригади, яка має досвід бойових дій у суворих зимових умовах. Вона складається з п’яти батальйонів та підрозділів забезпечення.
З метою прискорити введення бригади у бойову готовність озброєння розмістили у Лапландії заздалегідь. Йдеться, зокрема, про шведські самохідні гаубиці Archer, які можуть уражати цілі на відстані до 50 км.
Так, у разі збройного конфлікту нова бригада отримає підтримку з повітря - її прикриватимуть британські винищувачі Eurofighter та F-35, а також ударні гелікоптери Apache.
Крім того, поряд із новою бригадою НАТО на постійній основі дислокуватимуться від 5 до 7 тисяч фінських військовослужбовців.
Повідомляється, що разом ці сили за чисельністю відповідають російським підрозділам, які розгорнуті на північному напрямку.
Генетика - то серйозна наука.
Валерій Чалий (не цитата але за змістом )- треба не на Європу Мерців з макаронами покладатися а активніше окремо активізувати співпрацю з країнами ЄС на півночі - Данія, Швеція, Фінляндія - й вони ще себе покажуть.
Нагадаю -4 роки посол в США...Й відстороений зЄМАРОДЕРАТОМ нахер з дипломатії
З ким воювали? З білими ведмедями?
Чому Німеччина стала країною найчистішої екології , найдешевшої для народу !!! медицини ...Наприклад воду з крану з річок Берліну можна пити прямо на похмілля рашистським цапам котрих мільйони після васточнай германії , та й пізніше панаєхало туди. ..
Подивитися Соловйова - які німці у нього на програмах й не ті, укрит котрі ховаються в Москві , німці котрі вільно й відкрито живуть у Німеччині й приїздятьна висери до Соловейова - й поті знову в Німеччину ... Там рашистьких путіноїдів стільки зараз сидять...
Допоможе вистояти і проти пукіна зараз.