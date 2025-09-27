Швеція та Фінляндія створили спільну ударну бригаду на кордоні з РФ, - ЗМІ

Швеція та Фінляндія створили нову ударну бригаду, до якої увійшли близько 4-5 тисяч військовослужбовців. Вона буде розміщена у фінській Лапландії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це виданню Iltalehti повідомили джерела.

Як зазначається, основу нового формування становлять бійці шведської механізованої Норрботтенської бригади, яка має досвід бойових дій у суворих зимових умовах. Вона складається з п’яти батальйонів та підрозділів забезпечення.

З метою прискорити введення бригади у бойову готовність озброєння розмістили у Лапландії заздалегідь. Йдеться, зокрема, про шведські самохідні гаубиці Archer, які можуть уражати цілі на відстані до 50 км.

Так, у разі збройного конфлікту нова бригада отримає підтримку з повітря - її прикриватимуть британські винищувачі Eurofighter та F-35, а також ударні гелікоптери Apache.

Крім того, поряд із новою бригадою НАТО на постійній основі дислокуватимуться від 5 до 7 тисяч фінських військовослужбовців.

Повідомляється, що разом ці сили за чисельністю відповідають російським підрозділам, які розгорнуті на північному напрямку.

