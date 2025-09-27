УКР
Швеція та Фінляндія створили спільну ударну бригаду на кордоні з РФ, - ЗМІ

Швеція та Фінляндія створили нову ударну бригаду, до якої увійшли близько 4-5 тисяч військовослужбовців. Вона буде розміщена у фінській Лапландії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це виданню Iltalehti повідомили джерела.

Як зазначається, основу нового формування становлять бійці шведської механізованої Норрботтенської бригади, яка має досвід бойових дій у суворих зимових умовах. Вона складається з п’яти батальйонів та підрозділів забезпечення.

З метою прискорити введення бригади у бойову готовність озброєння розмістили у Лапландії заздалегідь. Йдеться, зокрема, про шведські самохідні гаубиці Archer, які можуть уражати цілі на відстані до 50 км.

Так, у разі збройного конфлікту нова бригада отримає підтримку з повітря - її прикриватимуть британські винищувачі Eurofighter та F-35, а також ударні гелікоптери Apache.

Крім того, поряд із новою бригадою НАТО на постійній основі дислокуватимуться від 5 до 7 тисяч фінських військовослужбовців.

Повідомляється, що разом ці сили за чисельністю відповідають російським підрозділам, які розгорнуті на північному напрямку.

НАТО (6839) Фінляндія (1379) Швеція (997)
Шведам та фінам за здоровий глузд-респект...
27.09.2025 19:32 Відповісти
Это и ожидал теперь очередь за Норвегией.
27.09.2025 19:29 Відповісти
Допомога Швеції зброєю і добровольцями під час Зимової війни сталіна проти Фінляндії допомогла фінам вистояти.
Допоможе вистояти і проти пукіна зараз.
27.09.2025 19:50 Відповісти
Ну, то таке... вікінги...
Генетика - то серйозна наука.
27.09.2025 20:01 Відповісти
От не спішіть хейтити ці країни .
Валерій Чалий (не цитата але за змістом )- треба не на Європу Мерців з макаронами покладатися а активніше окремо активізувати співпрацю з країнами ЄС на півночі - Данія, Швеція, Фінляндія - й вони ще себе покажуть.

Нагадаю -4 роки посол в США...Й відстороений зЄМАРОДЕРАТОМ нахер з дипломатії
27.09.2025 19:33 Відповісти
...так, й Норвегія ще скаже своє слово пока рішучі рішаюцца - з переліку країн від Валерія Чалого
27.09.2025 19:34 Відповісти
З ким воювали? З білими ведмедями?
27.09.2025 19:33 Відповісти
з язика зірвали!
27.09.2025 19:42 Відповісти
Ці країни ( особливо ті дві, котрі тільки стали натівськими ) не спали й не жували соплі запиваючи рашистським газом та нафтою від хйла в підкуп, а щось робили для оборони самі.
Чому Німеччина стала країною найчистішої екології , найдешевшої для народу !!! медицини ...Наприклад воду з крану з річок Берліну можна пити прямо на похмілля рашистським цапам котрих мільйони після васточнай германії , та й пізніше панаєхало туди. ..

Подивитися Соловйова - які німці у нього на програмах й не ті, укрит котрі ховаються в Москві , німці котрі вільно й відкрито живуть у Німеччині й приїздятьна висери до Соловейова - й поті знову в Німеччину ... Там рашистьких путіноїдів стільки зараз сидять...
27.09.2025 20:03 Відповісти
рашистські пабліки пишуть що у Середземному морі трапилась серйозна аварія на їхньому дизельному підводному кориті "наварасійск"-спостерігаємо...
показати весь коментар
Она утонула.
показати весь коментар
красавчики фины! нужно держаться финов, британцев итд кто на деле может впрячься. Нужен новый военный союз в Европе и Украина должна стать его центром
показати весь коментар
