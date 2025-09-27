НАТО здатне стримувати будь-які загрози, - президент Латвії Рінкевичс

Фото: VPK

Росія не повинна сумніватися у здатності НАТО захищати держави-члени та стримувати будь-які загрози.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це під час відкриття в Ризі конференції Військового комітету НАТО на рівні командувачів збройних сил заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Він зазначив, що ця зустріч є першою після саміту в Гаазі (Нідерланди), де країни альянсу зобов’язалися посилювати оборонні можливості та вкладати 5% ВВП у сферу оборони. Президент Латвії підкреслив, що збільшення витрат на оборону є випробуванням як для окремих держав, так і для Європи загалом, і наголосив на необхідності забезпечення нових оборонних планів НАТО достатніми силами та ресурсами.

"Мова йде не про Excel-таблиці або політичні гасла, а про реальні можливості, які необхідні арміям, військово-морським і військово-повітряним силам, щоб протистояти як новим, так і традиційним загрозам. […] Росія становить довгострокову загрозу євроатлантичній безпеці і випробовує Європу та НАТО всіма можливими способами", - сказав Рінкевичс.

Він підкреслив, що найкращий спосіб захистити країни-члени - це стримування, однак воно має бути ефективним. Президент зазначив, що Латвія продовжує вкладати сили в розвиток оборонних можливостей і найближчим часом буде готова спрямовувати на оборону 5% ВВП.

Рінкевичс також додав, що Латвія, як сусід РФ, усвідомлює свою відповідальність за зміцнення зовнішнього кордону НАТО та Європейського союзу. У повсякденному житті це також означає постійну протидію нелегальній міграції, яка є частиною гібридної тактики обох країн.

Президент підкреслив значення Балтійської лінії оборони, присутність союзних сил в Латвії і боєздатність багатонаціональної бригади НАТО в Латвії під керівництвом Канади. Він також позитивно оцінив операції НАТО проти активності російського "тіньового флоту".

Як першочерговий пріоритет Рінкевичс назвав протиповітряну оборону, вказавши на провокації Росії і порушення повітряного простору Польщі та Естонії, а також на атаки дронів по Україні, які торкнулися і союзників, в тому числі Латвію. Він закликав перетворити патрулювання повітряного простору Балтії на місію з протиповітряної оборони і використовувати технологічні рішення для боротьби з дронами, переймаючи досвід України.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що європейські дипломати у приватному порядку попередили Росію, що НАТО готове збивати російські літаки, якщо порушення повітряного простору триватимуть, після навмисного вторгнення винищувачів МіГ-31 в Естонію.