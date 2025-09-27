УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6379 відвідувачів онлайн
Новини Загроза агресії РФ для Європи
189 11

НАТО здатне стримувати будь-які загрози, - президент Латвії Рінкевичс

Едгар Рінкевичс на саміті НАТО
Фото: VPK

Росія не повинна сумніватися у здатності НАТО захищати держави-члени та стримувати будь-які загрози.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це під час відкриття в Ризі конференції Військового комітету НАТО на рівні командувачів збройних сил заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Він зазначив, що ця зустріч є першою після саміту в Гаазі (Нідерланди), де країни альянсу зобов’язалися посилювати оборонні можливості та вкладати 5% ВВП у сферу оборони. Президент Латвії підкреслив, що збільшення витрат на оборону є випробуванням як для окремих держав, так і для Європи загалом, і наголосив на необхідності забезпечення нових оборонних планів НАТО достатніми силами та ресурсами.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

"Мова йде не про Excel-таблиці або політичні гасла, а про реальні можливості, які необхідні арміям, військово-морським і військово-повітряним силам, щоб протистояти як новим, так і традиційним загрозам. […] Росія становить довгострокову загрозу євроатлантичній безпеці і випробовує Європу та НАТО всіма можливими способами", - сказав Рінкевичс.

Він підкреслив, що найкращий спосіб захистити країни-члени - це стримування, однак воно має бути ефективним. Президент зазначив, що Латвія продовжує вкладати сили в розвиток оборонних можливостей і найближчим часом буде готова спрямовувати на оборону 5% ВВП.

Рінкевичс також додав, що Латвія, як сусід РФ, усвідомлює свою відповідальність за зміцнення зовнішнього кордону НАТО та Європейського союзу. У повсякденному житті це також означає постійну протидію нелегальній міграції, яка є частиною гібридної тактики обох країн.

Президент підкреслив значення Балтійської лінії оборони, присутність союзних сил в Латвії і боєздатність багатонаціональної бригади НАТО в Латвії під керівництвом Канади. Він також позитивно оцінив операції НАТО проти активності російського "тіньового флоту".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми не в стані війни, але й миру більше немає, - Мерц

Як першочерговий пріоритет Рінкевичс назвав протиповітряну оборону, вказавши на провокації Росії і порушення повітряного простору Польщі та Естонії, а також на атаки дронів по Україні, які торкнулися і союзників, в тому числі Латвію. Він закликав перетворити патрулювання повітряного простору Балтії на місію з протиповітряної оборони і використовувати технологічні рішення для боротьби з дронами, переймаючи досвід України.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що європейські дипломати у приватному порядку попередили Росію, що НАТО готове збивати російські літаки, якщо порушення повітряного простору триватимуть, після навмисного вторгнення винищувачів МіГ-31 в Естонію.

Автор: 

НАТО (6835) росія (68027) Рінкевичс Едгарс (185)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
От тільки ніяк не увімкнеться в цей режим.
показати весь коментар
27.09.2025 11:01 Відповісти
+4
Дуже хочеться вірити, але поки що, скільки себе не примушую, ніяк.
показати весь коментар
27.09.2025 11:06 Відповісти
+2
Не мрійте,збивайте
показати весь коментар
27.09.2025 11:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От тільки ніяк не увімкнеться в цей режим.
показати весь коментар
27.09.2025 11:01 Відповісти
Дуже хочеться вірити, але поки що, скільки себе не примушую, ніяк.
показати весь коментар
27.09.2025 11:06 Відповісти
Не мрійте,збивайте
показати весь коментар
27.09.2025 11:07 Відповісти
🤣🤣🤣як би це було так ви б не тренділи з усіх прасок про потужність та непереможність цієї шарашки,польський зашквар з дронами показав яке воно беззубе
показати весь коментар
27.09.2025 11:07 Відповісти
"Росія не повинна сумніватися у здатності НАТО захищати держави-члени та стримувати будь-які загрози" (с) - кацапи мають ретельно перевірити це, нічим не підкріплене, твердження ... може їм сумніви небезпідставні і у НАТО нема такої здатності 🙄
показати весь коментар
27.09.2025 11:08 Відповісти
НАТО спритне, як невловимий Джо.
показати весь коментар
27.09.2025 11:08 Відповісти
Нато на що завгодно здатне - і стримувати і не стримувати і підтиратися .
показати весь коментар
27.09.2025 11:11 Відповісти
От я не до кінця розумію, цю мантру шодо здатності НАТО захистити себе вони постійно повторюють для самозаспокоєння чи від розуміння шо як шо впаде Україна їм торба?
показати весь коментар
27.09.2025 11:14 Відповісти
Ага,так,ми бачимо на що здатне НАТО..
показати весь коментар
27.09.2025 11:21 Відповісти
В НАТО все є і ресурси і люди і техніка , от тільки заважають пластилінові яйця .
показати весь коментар
27.09.2025 11:25 Відповісти
НАТО нічого реального у військовому плані зробити не може а здатне лише патякати та міняти памперси. Це вже побачили всі..
показати весь коментар
27.09.2025 11:27 Відповісти
 
 