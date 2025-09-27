РУС
НАТО способно сдерживать любые угрозы, - президент Латвии Ринкевичс

Эдгар Ринкевичс на саммите НАТО
Фото: VPK

Россия не должна сомневаться в способности НАТО защищать государства-члены и сдерживать любые угрозы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом во время открытия в Риге конференции Военного комитета НАТО на уровне командующих вооруженными силами заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Он отметил, что эта встреча является первой после саммита в Гааге (Нидерланды), где страны альянса обязались усиливать оборонные возможности и вкладывать 5% ВВП в сферу обороны. Президент Латвии подчеркнул, что увеличение расходов на оборону является испытанием как для отдельных государств, так и для Европы в целом, и отметил необходимость обеспечения новых оборонных планов НАТО достаточными силами и ресурсами.

"Речь идет не об Excel-таблицах или политических лозунгах, а о реальных возможностях, которые необходимы армиям, военно-морским и военно-воздушным силам, чтобы противостоять как новым, так и традиционным угрозам. [...] Россия представляет долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности и испытывает Европу и НАТО всеми возможными способами", - сказал Ринкевичс.

Он подчеркнул, что лучший способ защитить страны-члены - это сдерживание, однако оно должно быть эффективным. Президент отметил, что Латвия продолжает вкладывать силы в развитие оборонных возможностей и в ближайшее время будет готова направлять на оборону 5% ВВП.

Ринкевичс также добавил, что Латвия, как сосед РФ, осознает свою ответственность за укрепление внешней границы НАТО и Европейского союза. В повседневной жизни это также означает постоянное противодействие нелегальной миграции, которая является частью гибридной тактики обеих стран.

Президент подчеркнул значение Балтийской линии обороны, присутствие союзных сил в Латвии и боеспособность многонациональной бригады НАТО в Латвии под руководством Канады. Он также положительно оценил операции НАТО против активности российского "теневого флота".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не в состоянии войны, но и мира больше нет, - Мерц

В качестве первоочередного приоритета Ринкевичс назвал противовоздушную оборону, указав на провокации России и нарушения воздушного пространства Польши и Эстонии, а также на атаки дронов по Украине, которые затронули и союзников, в том числе Латвию. Он призвал превратить патрулирование воздушного пространства Балтии в миссию по противовоздушной обороне и использовать технологические решения для борьбы с дронами, перенимая опыт Украины.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские дипломаты в частном порядке предупредили Россию, что НАТО готово сбивать российские самолеты, если нарушения воздушного пространства будут продолжаться, после преднамеренного вторжения истребителей МиГ-31 в Эстонию.

НАТО (10370) россия (97399) Ринкевичс Эдгарс (151)
Топ комментарии
+5
От тільки ніяк не увімкнеться в цей режим.
27.09.2025 11:01 Ответить
+4
Дуже хочеться вірити, але поки що, скільки себе не примушую, ніяк.
27.09.2025 11:06 Ответить
+3
🤣🤣🤣як би це було так ви б не тренділи з усіх прасок про потужність та непереможність цієї шарашки,польський зашквар з дронами показав яке воно беззубе
27.09.2025 11:07 Ответить
