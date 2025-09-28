НАТО посилить свою присутність у Балтійському морі після інцидентів з дронами в Данії, - Reuters
НАТО оголосило про розширення своєї місії у Балтійському морі у відповідь на низку інцидентів із безпілотниками в Данії. Альянс відправить в Балтійське море нові засоби спостереження та щонайменше один фрегат протиповітряної оборони.
Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
За даними збройних сил Данії, в ні на 27 вересня над військовими об’єктами були помічені невстановлені дрони. А на початку тижня через появу дронів тимчасово закривали Копенгагенський аеропорт та ще п’ять менших аеропортів країни.
"НАТО проводитиме ще більш посилену пильність у регіоні Балтійського моря, використовуючи нові багатодоменні ресурси",- сказано в заяві Альянсу.
Зазначається, що додаткові засоби посилять місію НАТО "Балтійський вартовий", започатковану у січні після випадків пошкодження енергетичних кабелів, телекомунікаційних ліній та газопроводів на дні Балтійського моря. У межах цієї операції країни НАТО вже використовують фрегати, патрульні літаки та морські безпілотники для захисту критичної інфраструктури.
Також у вересні Альянс запустив місію "Східний вартовий", яка має зміцнити оборону східного флангу Європи після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.
Нагадаємо, ввечері та вночі 24-25 вересня над Данією помітили групу невідомих безпілотників, які літати у районах розташування військових об’єктів.
Влада Данії заявила, що за польотами дронів над кількома аеропортами цього тижня стояв "професійний суб'єкт", який влаштував "гібридну атаку", спрямовану на створення паніки.
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що дрони були запущені "локально". За його словами, доказів участі Росії поки що немає.
Напередодні аеропорт Ольборга на півночі Данії недалеко від військової бази, призупинив польоти на всю ніч після виявлення дронів.
Зараз, атакуючи (психологічно) безпілотниками країни Євросоюзу, Москва намагається вплинути на суспільство напрямую, залякуючи населення можливістю війни.
