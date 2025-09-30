РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9373 посетителя онлайн
Новости
390 6

Румыния планирует приобрести у США более 200 танков Abrams со снарядами за $7 млрд

Танк abrams

Министерство национальной обороны Румынии попросило парламент одобрить масштабную закупку военного оборудования у США в рамках программы "Основной боевой танк".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом ведомство сообщило во вторник.

Программа "Основной боевой танк"

В рамках программы "Основной боевой танк" Минобороны Румынии планирует сначала закупить дополнительное оборудование для танкового батальона, оснащенного танком Abrams M1A2, за более чем 458 миллионов долларов.

На втором этапе Румыния хочет приобрести 216 танков Abrams за почти 6,5 миллиарда долларов "для оснащения танковых и пехотных подразделений Сухопутных войск, а также приобретения логистической поддержки и специального оборудования для обучения и тренировок".

Параллельно румынское Минобороны стремится наладить технологическое и промышленное сотрудничество, "чтобы танки и их подсистемы производились и обслуживались в стране".

Читайте: США продадут Польше более 100 дополнительных танков Abrams

Напомним, Румыния в 2023 году сделала первый шаг к закупке танков Abrams, заключив соглашение с США по 54 единицам этой техники вместе с сопутствующим оборудованием стоимостью 2,53 миллиарда долларов.

Предполагается, что все Abrams будут доставлены до 2028 года включительно.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Румыния (1169) США (27989) танк (2315) Абрамс (25)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Колись Румунія була найбіднішою, а потім вступила і ЄС і зараз гарна країна
показать весь комментарий
30.09.2025 19:58 Ответить
Щось я останнім часом не дуже бачу використання танків у великих масштабах
Палають вони без гарного та тотального захисту від копійчаних дронів
показать весь комментарий
30.09.2025 20:02 Ответить
це звісно помилка, але хазяїн - барін) ну зате ми будемо впевнені що раптом якщо румуни виберуть собі довбойоба по типу Орбана, який захоче приєднати собі Чернівецьку область і Ізмаїл - то нам не дуже буде то загрожувати))
показать весь комментарий
30.09.2025 20:05 Ответить
Особливо поганої історіїї між нами немає.
Тому що гори.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:17 Ответить
хлопці, ви спізнились з цією покупкою на 3 роки.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:09 Ответить
гроші на вітер!
показать весь комментарий
30.09.2025 20:18 Ответить
 
 