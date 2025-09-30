Румыния планирует приобрести у США более 200 танков Abrams со снарядами за $7 млрд

Министерство национальной обороны Румынии попросило парламент одобрить масштабную закупку военного оборудования у США в рамках программы "Основной боевой танк".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом ведомство сообщило во вторник.

Программа "Основной боевой танк"

В рамках программы "Основной боевой танк" Минобороны Румынии планирует сначала закупить дополнительное оборудование для танкового батальона, оснащенного танком Abrams M1A2, за более чем 458 миллионов долларов.

На втором этапе Румыния хочет приобрести 216 танков Abrams за почти 6,5 миллиарда долларов "для оснащения танковых и пехотных подразделений Сухопутных войск, а также приобретения логистической поддержки и специального оборудования для обучения и тренировок".

Параллельно румынское Минобороны стремится наладить технологическое и промышленное сотрудничество, "чтобы танки и их подсистемы производились и обслуживались в стране".

Напомним, Румыния в 2023 году сделала первый шаг к закупке танков Abrams, заключив соглашение с США по 54 единицам этой техники вместе с сопутствующим оборудованием стоимостью 2,53 миллиарда долларов.

Предполагается, что все Abrams будут доставлены до 2028 года включительно.

