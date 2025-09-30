Румунія планує придбати у США понад 200 танків Abrams зі снарядами за $7 млрд

Міністерство національної оборони Румунії попросило парламент схвалити масштабну закупівлю військового обладнання у США в межах програми "Основний бойовий танк".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це відомство повідомило у вівторок.

Програма "Основний бойовий танк"

У межах програми "Основний бойовий танк" Міноборони Румунії планує спершу закупити додаткове обладнання для танкового батальйону, оснащеного танком Abrams M1A2, за понад 458 мільйонів доларів.

На другому етапі Румунія хоче придбати 216 танків Abrams за майже 6,5 мільярда доларів "для оснащення танкових і піхотних підрозділів Сухопутних військ, а також придбання логістичної підтримки та спеціального обладнання для навчання та тренувань".

Паралельно румунське Міноборони прагне налагодити технологічне та промислове співробітництво, "щоб танки та їхні підсистеми вироблялися та обслуговувалися в країні".

Читайте: США продадуть Польщі понад 100 додаткових танків Abrams

Нагадаємо, Румунія у 2023 році здійснила перший крок до закупівлі танків Abrams, уклавши угоду зі США щодо 54 одиниць цієї техніки разом із супутнім обладнанням вартістю 2,53 мільярда доларів.

Передбачається, що всі Abrams будуть доставлені до 2028 року включно.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!