УКР
Румунія купує танки в США
926 17

Румунія планує придбати у США понад 200 танків Abrams зі снарядами за $7 млрд

Танк abrams

Міністерство національної оборони Румунії попросило парламент схвалити масштабну закупівлю військового обладнання у США в межах програми "Основний бойовий танк".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  "Європейську правду", про це відомство повідомило у вівторок.

Програма "Основний бойовий танк"

У межах програми "Основний бойовий танк" Міноборони Румунії планує спершу закупити додаткове обладнання для танкового батальйону, оснащеного танком Abrams M1A2, за понад 458 мільйонів доларів.

На другому етапі Румунія хоче придбати 216 танків Abrams за майже 6,5 мільярда доларів "для оснащення танкових і піхотних підрозділів Сухопутних військ, а також придбання логістичної підтримки та спеціального обладнання для навчання та тренувань".

Паралельно румунське Міноборони прагне налагодити технологічне та промислове співробітництво, "щоб танки та їхні підсистеми вироблялися та обслуговувалися в країні".

Читайте: США продадуть Польщі понад 100 додаткових танків Abrams

Нагадаємо, Румунія у 2023 році здійснила перший крок до закупівлі танків Abrams, уклавши угоду зі США щодо 54 одиниць цієї техніки разом із супутнім обладнанням вартістю 2,53 мільярда доларів.

Передбачається, що всі Abrams будуть доставлені до 2028 року включно.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

Румунія (1251) США (24417) танк (2128) Абрамс Abrams (31)
Топ коментарі
+5
Колись Румунія була найбіднішою, а потім вступила і ЄС і зараз гарна країна
показати весь коментар
30.09.2025 19:58 Відповісти
+3
Щось я останнім часом не дуже бачу використання танків у великих масштабах
Палають вони без гарного та тотального захисту від копійчаних дронів
показати весь коментар
30.09.2025 20:02 Відповісти
+2
Так, штурмів мало. Але як ББМ підтримки піхоти, тактичного завдання по знищенню захищенної вогневої точки, живої сили, що преховується в укриттях- незамінні. І швидше за все ще бкде так довго.
показати весь коментар
30.09.2025 20:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Танки це вчорашній день, там де є дрони танки це мішень!
показати весь коментар
30.09.2025 21:09 Відповісти
Так, штурмів мало. Але як ББМ підтримки піхоти, тактичного завдання по знищенню захищенної вогневої точки, живої сили, що преховується в укриттях- незамінні. І швидше за все ще бкде так довго.
показати весь коментар
30.09.2025 20:22 Відповісти
це звісно помилка, але хазяїн - барін) ну зате ми будемо впевнені що раптом якщо румуни виберуть собі довбойоба по типу Орбана, який захоче приєднати собі Чернівецьку область і Ізмаїл - то нам не дуже буде то загрожувати))
показати весь коментар
30.09.2025 20:05 Відповісти
Особливо поганої історіїї між нами немає.
Тому що гори.
показати весь коментар
30.09.2025 20:17 Відповісти
Що це за вологі мрії фсб? Проспись, чувак, тядка війна йде із вашою рашою.
показати весь коментар
30.09.2025 20:26 Відповісти
хлопці, ви спізнились з цією покупкою на 3 роки.
показати весь коментар
30.09.2025 20:09 Відповісти
гроші на вітер!
показати весь коментар
30.09.2025 20:18 Відповісти
******* війна показала, що найефективніші війська - це дронові та ракетні.
показати весь коментар
30.09.2025 20:22 Відповісти
Це такиі нетак. Без котролю на землі, нічого не буде. Дрони є умовою для цього. Але як і раніше, ногами, на ББМ, чи на танку, ти повинен проїхати до точки А.
показати весь коментар
30.09.2025 20:28 Відповісти
Ага. Фіг там. При тотальній кіл-зоні, що створили бпла московити просочуються малими групами. Техніка використовується вкрай обмежено. Особливо танки.
показати весь коментар
30.09.2025 21:00 Відповісти
Головне - аби не забули проконсультуватися в наших , як правильно , на ті танки , "мангали" наварити ...
показати весь коментар
30.09.2025 20:29 Відповісти
$35 мільйонів за танк. Дебіли.
показати весь коментар
30.09.2025 20:37 Відповісти
Нехай коней для кавалерії і лгістики купляють…
показати весь коментар
30.09.2025 20:42 Відповісти
Готуються до війни минулого. Комплект 35 млн$ навіть із снарядами/запчастинами - це безумство
показати весь коментар
30.09.2025 20:55 Відповісти
Готуються воювати з Угорщиною
показати весь коментар
30.09.2025 21:07 Відповісти
 
 