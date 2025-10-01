Подозрение мне вручили за критику центральной власти и военной администрации, - руководитель аппарата КГГА Загуменный

Руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный заявил, что очередное подозрение против него - это попытка дискредитации из-за его критики центральной власти и Киевской военной администрации.

"Вчера мне вручили очередное подозрение. По его тексту я "в неустановленное время, в неустановленном месте" якобы "вступил в сговор с неустановленным лицом" и "неустановленным способом" подделал документы. Связываю появление этого подозрения и его активное распространение в медиа с попыткой моей персональной дискредитации из-за моей последовательной позиции. В частности, не вижу, как украденные у города 8 млрд могли повысить обороноспособность государства. Не вижу эффективности программы "Чистое небо" начальника военной администрации. Не вижу прозрачности и подотчетности в работе военной администрации. Не вижу реальных результатов в усилении обороноспособности столицы", - заявил Загуменный.

По его словам, о политическом характере подозрения свидетельствует его активное распространение в медиа через час после вручения и оперативные сообщения в телеграмм-каналах Офиса Генпрокурора, Киевской прокуратуры, СБУ и Нацполиции, где Загуменный назван "преступником", хотя его вина не доказана.

"Традиционно" уже через час телеграм-каналы Офиса Генпрокурора, Киевской прокуратуры, СБУ и Нацполиции опубликовали материалы о том, что "совместными усилиями" обнаружили "преступника" - руководителя аппарата КГГА, который якобы 18 дней не находился в стране. Это быстро подхватили другие каналы. Никакого примечания о презумпции невиновности я не увидел - но, к сожалению, это уже привычная практика", - отметил Загуменный.

Руководитель аппарата КГГА отметил, что ему не представили возможности предоставить объяснения до вручения подозрения, хотя он мог предоставить все документы, подтверждающие законность его действий.

"Возможности предоставить объяснения до вручения подозрения - которые сразу бы показали отсутствие нарушений в моих действиях - мне не представили. Подчеркиваю: все мои командировки имели исключительно служебный характер. Все подтверждающие документы есть и будут публично предоставлены в ходе досудебного расследования. Я открыт к сотрудничеству со следствием, действую исключительно в правовом поле и буду отстаивать свою репутацию", - подчеркнул Загуменный.

Как сообщалось ранее, в период с 2019 по 2025 год правоохранительные органы начали более 1500 уголовных производств в отношении сотрудников КГГА и структурных подразделений, провели 1200 обысков и вручили более 300 подозрений. При этом за это время только 4 обвинительных приговоров вступили в законную силу. Мэр Киева Виталий Кличко назвал такую активность силовиков политическим заказом с целью парализовать работу города и дискредитировать киевскую власть.