Руководитель аппарата КГГА подделывал документы для поездок за границу во время войны - ему объявлено о подозрении
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении руководителю аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) в использовании поддельных документов для организации частных поездок за границу под видом командировок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Командировка в Барселону
Так, в ноябре 2023 года чиновник выезжал в город Барселона (Испания) под предлогом участия во Всемирном конгрессе Smart City Expo. Это ежегодная трехдневная выставка. Командировка чиновника длилась с 04 по 12 ноября 2023 года. В то же время установлено, что приглашение, которое стало основанием для служебной поездки, организаторы мероприятия ему не присылали. То есть письмо-приглашение было поддельным.
Командировка во Флоренцию
Кроме того, в сентябре 2024 года чиновник выезжал в г. Флоренция в Италии под предлогом участия в конференции Observatory on Re-Generation. Как установлено, для организации поездки он снова использовал письмо-приглашение, которое организаторы мероприятия ему не присылали. Командировка длилась с 13 по 20 октября 2024 года. По результатам этих поездок чиновник составил письменные отчеты о командировках. Установлено, что подозреваемый выезжал за границу не сам, а в сопровождении семьи.
Его действия квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:
- по ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка официального документа, который выдается предприятием, и который предоставляет права, с целью использования его поддельщиком или другим лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц; повторная подделка документа);
- по ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа);
- по ч. 1 ст. 366 УК Украины (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений).
Отметим, что согласно постановлению Кабинета министров Украины, которое регулирует правила выезда за границу во время военного положения, выезд должностных лиц за пределы Украины возможен исключительно при наличии соответствующих распоряжений о служебной командировке, оформленных на основании официальных документов, подтверждающих цель командировки.
