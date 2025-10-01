Оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее: погибла женщина, еще пять человек пострадали
Вечером среды, 1 октября, российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Балаклея на Харьковщине. Погибла женщина, еще 5 человек пострадали.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты нанесли ракетный удар по городу Балаклея. Вследствие вражеской атаки погибла 70-летняя женщина. Ранения получили 79-летняя, 78-летняя, 35-летняя и 60-летняя женщины. Все пострадавшие были госпитализированы. Также острую реакцию на стресс испытала 88-летняя женщина", - рассказал чиновник.
По предварительной информации, было попадание ракеты в землю рядом с пятиэтажным жилым домом - вспыхнул пожар в одной из квартир. Также горит припаркованный автомобиль.
На месте вражеской атаки работают подразделения ГСЧС и медики.
