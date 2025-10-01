Оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее: погибла женщина, еще пять человек пострадали

Вечером среды, 1 октября, российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Балаклея на Харьковщине. Погибла женщина, еще 5 человек пострадали.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли ракетный удар по городу Балаклея. Вследствие вражеской атаки погибла 70-летняя женщина. Ранения получили 79-летняя, 78-летняя, 35-летняя и 60-летняя женщины. Все пострадавшие были госпитализированы. Также острую реакцию на стресс испытала 88-летняя женщина", - рассказал чиновник.

По предварительной информации, было попадание ракеты в землю рядом с пятиэтажным жилым домом - вспыхнул пожар в одной из квартир. Также горит припаркованный автомобиль.

На месте вражеской атаки работают подразделения ГСЧС и медики.

