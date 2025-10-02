РУС
В Эстонии заявили, что сбивать российские самолеты было бы стратегической ошибкой

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Андрус Мерило заявил, что сбивание российских истребителей, которые недавно нарушили эстонское воздушное пространство, было бы стратегической ошибкой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По словам Мерило, НАТО будет действовать решительно в случае необходимости, однако инцидент, произошедший две недели назад, не требовал применения силы. Он отметил, что Эстония одержала дипломатическую победу, а сбивание самолетов могло бы иметь значительно худшие последствия.

Военный чиновник подчеркнул, что союзники не поняли бы такого шага, ведь это повлекло бы серьезную эскалацию. По его мнению, российские действия имели целью создать резонанс и повлиять на ход войны против Украины.

Правила форума Совет форумчан
"Естонія здобула дипломатичну перемогу"

"Я не обісрався, я не обісрався..."
показать весь комментарий
02.10.2025 10:22 Ответить
А вибачитись перед кацапами - нє? - пішли відкати
показать весь комментарий
02.10.2025 10:23 Ответить
https://tsn.ua/glamur/volodimir-zelenskiy-vibachivsya-pered-kadirovim-za-nedolugiy-zhart-372957.html Зеленський вибачився перед Кадировим за недолугий жарт

показать весь комментарий
02.10.2025 10:26 Ответить
коли це було? За часів Янека?
показать весь комментарий
02.10.2025 10:33 Ответить
Правильно, хай вони краще вас ******** як бамбас! Сказите пажалустта, праститте пажалуста !
показать весь комментарий
02.10.2025 10:25 Ответить
Вы все ровняетесь на Турцию. Как она, лихо, щелкает кацапские аэропланы.
Первая реакция НАТО было заявление что это была инициатива Турции, и НАТО к этому трагическому происшествию не иммеет никакого отношения.
P.S. Эстония, так получилось, не имеет своей авиации и ПВО. Не Эстония будет решать сбивать или нет российские самолеты
показать весь комментарий
02.10.2025 10:45 Ответить
Тобто треба дочекатися, щоб вони вдарили? А ви впевнені, що ви і після цього не будете зволікати і говорити про "стратегічні помилки"? Або вигадаєте для себе ще одне виправдання типу "ну вони ж не перетнули сухопутного кордону, отже порушення як такого не було".
показать весь комментарий
02.10.2025 10:26 Ответить
Перш ніж щось писати, подумайте, чи варто це писати взагалі. А ще поцікавтеся, що Естонія фактично не має власної системи ППО та авіації. Країна нам допомагає і на нашому боці. Але я за одне вдячний великій війні - я побачив, хто живе поруч зі мною. Естонці можуть прийти на форум, і почати стібати місцевих "нафронтників" і "патрійотів", мовляв, а чого ви досі не відвоювали хоча б Донецьк
показать весь комментарий
02.10.2025 10:26 Ответить
От якби кацапи скинули бочку з гімном на міністерство оборони Естонії- то була б інша справа, можна було б і тривогу об'явити. А так що тут такого- пролетіли й пролетіли, подумаєш!
показать весь комментарий
02.10.2025 10:28 Ответить
Погана новина для генерал-лейтенанта Андрус Мерило: один раз - вже підарас...
показать весь комментарий
02.10.2025 10:31 Ответить
Якщо росіяни випустять ракету по естонському Парламенту але не попадуть чи буде це вважатись актом агресії?
показать весь комментарий
02.10.2025 10:32 Ответить
Не помиляється лише той, хто нічого не робить...
показать весь комментарий
02.10.2025 10:32 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2025 10:46 Ответить
Все нормально, робота над гарантіями безпеки для України майже закінчена.
показать весь комментарий
02.10.2025 10:32 Ответить
черговий обісрон
показать весь комментарий
02.10.2025 10:34 Ответить
Для тих, хто вже кинувся обсирати естонців: мова йшла не про майбутні порушення повітряного простору, а про минуле порушення.
показать весь комментарий
02.10.2025 10:35 Ответить
Все правильно вони роблять. Їм потрібно сидіть на бутилці рівно, адже ***** їх за пару годин окупує. У них немає іншого вибору окрім цього. Це не Україна, там масштаби не ті
показать весь комментарий
02.10.2025 10:39 Ответить
Масштаби Естонії чи масштаби НАТО?)

А взагалі є реальність для себе, а є казочки не для себе, ну шо тут вдієш.
показать весь комментарий
02.10.2025 10:42 Ответить
Вони просто побачили бздо, шо дрони, навіть не літаки, літають як у себе дома і їх не збивають і зрозуміли як НАТО їх "захистить" і мабуть очечо таке стало, шо голку не просунеш. Поки країни членкині НАТО будуть совєщаться по п"ятой статті, то буряти в Естонії вже всіх виєбут і висушат...
показать весь комментарий
02.10.2025 10:49 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2025 10:53 Ответить
ЧОГО !!!???????????????????????????
показать весь комментарий
02.10.2025 10:40 Ответить
точно каже, бо якось Ердоган вже зробив стратегичну помилку і Турція ще досить страшно страждає 😹 в сенсі НАТО не має збивати мирні кацапскі винищивачи, бо жаба цицьки дасть
показать весь комментарий
02.10.2025 10:46 Ответить
Відтягують неминуче до останнього. Той, хто замість бою приймає приниження, в кінці кінців отримує і бій і приниження.
показать весь комментарий
02.10.2025 10:49 Ответить
 
 