Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Андрус Мерило заявил, что сбивание российских истребителей, которые недавно нарушили эстонское воздушное пространство, было бы стратегической ошибкой.

По словам Мерило, НАТО будет действовать решительно в случае необходимости, однако инцидент, произошедший две недели назад, не требовал применения силы. Он отметил, что Эстония одержала дипломатическую победу, а сбивание самолетов могло бы иметь значительно худшие последствия.

Военный чиновник подчеркнул, что союзники не поняли бы такого шага, ведь это повлекло бы серьезную эскалацию. По его мнению, российские действия имели целью создать резонанс и повлиять на ход войны против Украины.

