В Естонії заявили, що збивати російські літаки було б стратегічною помилкою
Командувач Сил оборони Естонії генерал-лейтенант Андрус Мерило заявив, що збивання російських винищувачів, які нещодавно порушили естонський повітряний простір, було б стратегічною помилкою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
За словами Мерило, НАТО діятиме рішуче у разі потреби, однак інцидент, що стався два тижні тому, не вимагав застосування сили. Він зазначив, що Естонія здобула дипломатичну перемогу, а збиття літаків могло б мати значно гірші наслідки.
Військовий посадовець підкреслив, що союзники не зрозуміли б такого кроку, адже це спричинило б серйозну ескалацію. На його думку, російські дії мали на меті створити резонанс і вплинути на перебіг війни проти України.
Топ коментарі
+13 Tierre
показати весь коментар02.10.2025 10:22 Відповісти Посилання
+7 Валентин Коваль #612867
показати весь коментар02.10.2025 10:23 Відповісти Посилання
+6 Підлога Маккартні
показати весь коментар02.10.2025 10:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Я не обісрався, я не обісрався..."
У тебе є непереборне бажання помірятися пі..ами? Є рішення- людей у СОУ хронічно невистачає( Зеленьский старається).
Дрони збиватимкть, літаки, якщо виникнуть бойові дії.
Первая реакция НАТО было заявление что это была инициатива Турции, и НАТО к этому трагическому происшествию не иммеет никакого отношения.
P.S. Эстония, так получилось, не имеет своей авиации и ПВО. Не Эстония будет решать сбивать или нет российские самолеты
А взагалі є реальність для себе, а є казочки не для себе, ну шо тут вдієш.