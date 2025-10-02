УКР
Новини Літак РФ порушив повітряний простір Естонії
1 539 37

В Естонії заявили, що збивати російські літаки було б стратегічною помилкою

естонія

Командувач Сил оборони Естонії генерал-лейтенант Андрус Мерило заявив, що збивання російських винищувачів, які нещодавно порушили естонський повітряний простір, було б стратегічною помилкою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За словами Мерило, НАТО діятиме рішуче у разі потреби, однак інцидент, що стався два тижні тому, не вимагав застосування сили. Він зазначив, що Естонія здобула дипломатичну перемогу, а збиття літаків могло б мати значно гірші наслідки.

Військовий посадовець підкреслив, що союзники не зрозуміли б такого кроку, адже це спричинило б серйозну ескалацію. На його думку, російські дії мали на меті створити резонанс і вплинути на перебіг війни проти України.

росія (68158) літак (3043) Естонія (1743)
Топ коментарі
+13
"Естонія здобула дипломатичну перемогу"

"Я не обісрався, я не обісрався..."
02.10.2025 10:22 Відповісти
+7
А вибачитись перед кацапами - нє? - пішли відкати
02.10.2025 10:23 Відповісти
+6
https://tsn.ua/glamur/volodimir-zelenskiy-vibachivsya-pered-kadirovim-za-nedolugiy-zhart-372957.html Зеленський вибачився перед Кадировим за недолугий жарт

02.10.2025 10:26 Відповісти
02.10.2025 10:22 Відповісти
Що не так сказав естонець. По пунктам?
У тебе є непереборне бажання помірятися пі..ами? Є рішення- людей у СОУ хронічно невистачає( Зеленьский старається).
Дрони збиватимкть, літаки, якщо виникнуть бойові дії.
02.10.2025 10:58 Відповісти
Все він не так сказав. Де там "дипломатична перемога"? У чому вона проявилася? У тому, що Трампон написав, що кацаполітаки просто помилилися? Тобто - кацапи нахабно порушили повітряний простір Естонії без жодних наслідків, а НАТО продемонструвало повну імпотентність, 0 рекацыъ по суті.
02.10.2025 11:01 Відповісти
Ти місцевий провокатор, чи просто ..урник?
02.10.2025 11:05 Відповісти
Місцева провокаторка тут саме ти, бо я аргументовано по суті відповів на твоє запитання, нікого не ображаючи, а ти перейшла на особисті образи без жодної аргументації, як це роблять тролі-провокатори, коли у них немає аргументів.
02.10.2025 11:08 Відповісти
А вибачитись перед кацапами - нє? - пішли відкати
02.10.2025 10:23 Відповісти
https://tsn.ua/glamur/volodimir-zelenskiy-vibachivsya-pered-kadirovim-za-nedolugiy-zhart-372957.html Зеленський вибачився перед Кадировим за недолугий жарт

02.10.2025 10:26 Відповісти
коли це було? За часів Янека?
02.10.2025 10:33 Відповісти
Правильно, хай вони краще вас ******** як бамбас! Сказите пажалустта, праститте пажалуста !
02.10.2025 10:25 Відповісти
Вы все ровняетесь на Турцию. Как она, лихо, щелкает кацапские аэропланы.
Первая реакция НАТО было заявление что это была инициатива Турции, и НАТО к этому трагическому происшествию не иммеет никакого отношения.
P.S. Эстония, так получилось, не имеет своей авиации и ПВО. Не Эстония будет решать сбивать или нет российские самолеты
02.10.2025 10:45 Відповісти
Нарід на диванах нудьгує, єкшну бажає. Із іграшок в телефонах вже повиростали, а гратися нема чим, от і несецця-"я б сбіл адной лєвой...", ну дєство в ..опі ще не пройшло.
02.10.2025 11:01 Відповісти
Им нужно что то отдать. Пусть сбивают кацапские самолеты. Запретите? Они создадут ядерное оружие.
02.10.2025 11:05 Відповісти
Тобто треба дочекатися, щоб вони вдарили? А ви впевнені, що ви і після цього не будете зволікати і говорити про "стратегічні помилки"? Або вигадаєте для себе ще одне виправдання типу "ну вони ж не перетнули сухопутного кордону, отже порушення як такого не було".
02.10.2025 10:26 Відповісти
Перш ніж щось писати, подумайте, чи варто це писати взагалі. А ще поцікавтеся, що Естонія фактично не має власної системи ППО та авіації. Країна нам допомагає і на нашому боці. Але я за одне вдячний великій війні - я побачив, хто живе поруч зі мною. Естонці можуть прийти на форум, і почати стібати місцевих "нафронтників" і "патрійотів", мовляв, а чого ви досі не відвоювали хоча б Донецьк
02.10.2025 10:26 Відповісти
Ми дуже вдячні Естонії за допомогу і підтримку. Але називати фактичну відсутність реакції і те, що трампон видав, що це було просто помилкою за "дипломатичну перемогу" - це повний зашквар.
показати весь коментар
02.10.2025 10:58 Відповісти
Це від того,ющо ти ще ментально не виріс із підліткового віку.
показати весь коментар
02.10.2025 11:02 Відповісти
пнх
02.10.2025 11:09 Відповісти
От якби кацапи скинули бочку з гімном на міністерство оборони Естонії- то була б інша справа, можна було б і тривогу об'явити. А так що тут такого- пролетіли й пролетіли, подумаєш!
02.10.2025 10:28 Відповісти
Погана новина для генерал-лейтенанта Андрус Мерило: один раз - вже підарас...
02.10.2025 10:31 Відповісти
Якщо росіяни випустять ракету по естонському Парламенту але не попадуть чи буде це вважатись актом агресії?
02.10.2025 10:32 Відповісти
Не помиляється лише той, хто нічого не робить...
02.10.2025 10:32 Відповісти
02.10.2025 10:46 Відповісти
Все нормально, робота над гарантіями безпеки для України майже закінчена.
02.10.2025 10:32 Відповісти
черговий обісрон
02.10.2025 10:34 Відповісти
Для тих, хто вже кинувся обсирати естонців: мова йшла не про майбутні порушення повітряного простору, а про минуле порушення.
02.10.2025 10:35 Відповісти
Все правильно вони роблять. Їм потрібно сидіть на бутилці рівно, адже ***** їх за пару годин окупує. У них немає іншого вибору окрім цього. Це не Україна, там масштаби не ті
02.10.2025 10:39 Відповісти
Масштаби Естонії чи масштаби НАТО?)

А взагалі є реальність для себе, а є казочки не для себе, ну шо тут вдієш.
02.10.2025 10:42 Відповісти
Вони просто побачили бздо, шо дрони, навіть не літаки, літають як у себе дома і їх не збивають і зрозуміли як НАТО їх "захистить" і мабуть очечо таке стало, шо голку не просунеш. Поки країни членкині НАТО будуть совєщаться по п"ятой статті, то буряти в Естонії вже всіх виєбут і висушат...
показати весь коментар
02.10.2025 10:49 Відповісти
02.10.2025 10:53 Відповісти
А чи існує така структура як НАТО ?
02.10.2025 11:06 Відповісти
ЧОГО !!!???????????????????????????
02.10.2025 10:40 Відповісти
точно каже, бо якось Ердоган вже зробив стратегичну помилку і Турція ще досить страшно страждає 😹 в сенсі НАТО не має збивати мирні кацапскі винищивачи, бо жаба цицьки дасть
02.10.2025 10:46 Відповісти
Для Ердогана, який веде свою гру, це дійсно було помилкою. Європейці набагато хитріші.
02.10.2025 11:09 Відповісти
Відтягують неминуче до останнього. Той, хто замість бою приймає приниження, в кінці кінців отримує і бій і приниження.
02.10.2025 10:49 Відповісти
В городі бузина, в Києві дядько.
02.10.2025 11:03 Відповісти
Когда Путин бомбил Чечню и Грузию украинцы только увеличивали объемы закупок нефти и газа у московии,им все было пох,а теперь - "ой вэй эстонцы такие трусишки не сбили самолёт путина,нам не нравится это".
02.10.2025 11:07 Відповісти
адекватні політики
02.10.2025 11:09 Відповісти
 
 