В Естонії заявили, що збивати російські літаки було б стратегічною помилкою

Командувач Сил оборони Естонії генерал-лейтенант Андрус Мерило заявив, що збивання російських винищувачів, які нещодавно порушили естонський повітряний простір, було б стратегічною помилкою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За словами Мерило, НАТО діятиме рішуче у разі потреби, однак інцидент, що стався два тижні тому, не вимагав застосування сили. Він зазначив, що Естонія здобула дипломатичну перемогу, а збиття літаків могло б мати значно гірші наслідки.

Військовий посадовець підкреслив, що союзники не зрозуміли б такого кроку, адже це спричинило б серйозну ескалацію. На його думку, російські дії мали на меті створити резонанс і вплинути на перебіг війни проти України.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!