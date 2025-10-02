Зеленский о переговорах с США по поставкам оружия большой дальности: Все будет зависеть от решения Трампа

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что результат поставки систем вооружения большой дальности будет зависеть от решения США.

Об этом он заявил во время Седьмого Саммита Европейского политического сообщества, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что во время предыдущих переговоров с США обсуждалась возможность получения разведывательной информации для ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре РФ.

"Мы говорили с США. Мы очень благодарим Трампа за этот диалог. В прошлый раз у нас был действительно очень продуктивный, очень плодотворный диалог", - сказал президент Украины.

По его словам, стороны обсудили поставки систем вооружения большого радиуса действия, а дальнейшие шаги зависят от решения американского президента Дональда Трампа.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!