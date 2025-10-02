РУС
Новости Закупка оружия в США
Зеленский о переговорах с США по поставкам оружия большой дальности: Все будет зависеть от решения Трампа

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что результат поставки систем вооружения большой дальности будет зависеть от решения США.

Об этом он заявил во время Седьмого Саммита Европейского политического сообщества, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что во время предыдущих переговоров с США обсуждалась возможность получения разведывательной информации для ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре РФ.

"Мы говорили с США. Мы очень благодарим Трампа за этот диалог. В прошлый раз у нас был действительно очень продуктивный, очень плодотворный диалог", - сказал президент Украины.

По его словам, стороны обсудили поставки систем вооружения большого радиуса действия, а дальнейшие шаги зависят от решения американского президента Дональда Трампа.

Зеленский Владимир (22129) оружие (10457) Трамп Дональд (6726)
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
І шо ?
Хоч одного Фламіндіча зробили ??
Навіщо нам "влада" яка тільки висмокчує ресурси але не робить ніц ??
02.10.2025 11:34 Ответить
Раніше всі дороги вели до Риму - тепер до Трампа
02.10.2025 11:45 Ответить
до речі!
як і хотів геніальний доні.
трамп зараз самий впливовий політик на планеті!
імператор землі!!!
захоче, призначить улюблену ключку для гольфу у сенат від мар а лаго.
02.10.2025 11:53 Ответить
"Все буде залежати від рішення Трампа" - дякуємо, кеп.
02.10.2025 11:47 Ответить
як же це гундосе падло зайобує!!!!
то, які у сраку переговори, як що все залежить від настрою одного самодура?
02.10.2025 11:50 Ответить
Та ти шО? А всі думають що від тебе залежить.

ДОБРЕ ШО СКАЗАВ
02.10.2025 12:10 Ответить
а де фламінги? відлетіли в офшори?
02.10.2025 12:10 Ответить
 
 