Новини Закупівля зброї у США
584 11

Зеленський про переговори з США щодо постачання зброї великої дальності: Все буде залежати від рішення Трампа

зеленський

Український президент Володимир Зеленський повідомив, що результат постачання систем озброєння великої дальності залежатиме від рішення США.

Про це він заявив під час Сьомого Саміту Європейської політичної спільноти, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що під час попередніх переговорів зі США обговорювалась можливість отримання розвідувальної інформації для ударів ракетами великої дальності по енергетичній інфраструктурі РФ.

"Ми говорили зі США. Ми дуже дякуємо Трампу за цей діалог. Минулого разу в нас був дійсно дуже продуктивний, дуже плідний діалог", - сказав президент України.

За його словами, сторони обговорили постачання систем озброєння великого радіуса дії, а подальші кроки залежать від рішення американського президента Дональда Трампа.

Зеленський Володимир зброя Трамп Дональд
І шо ?
Хоч одного Фламіндіча зробили ??
Навіщо нам "влада" яка тільки висмокчує ресурси але не робить ніц ??
02.10.2025 11:34 Відповісти
"Все буде залежати від рішення Трампа" - дякуємо, кеп.
02.10.2025 11:47 Відповісти
до речі!
як і хотів геніальний доні.
трамп зараз самий впливовий політик на планеті!
імператор землі!!!
захоче, призначить улюблену ключку для гольфу у сенат від мар а лаго.
02.10.2025 11:53 Відповісти
Раніше всі дороги вели до Риму - тепер до Трампа
02.10.2025 11:45 Відповісти
як же це гундосе падло зайобує!!!!
то, які у сраку переговори, як що все залежить від настрою одного самодура?
02.10.2025 11:50 Відповісти
Та ти шО? А всі думають що від тебе залежить.

ДОБРЕ ШО СКАЗАВ
02.10.2025 12:10 Відповісти
а де фламінги? відлетіли в офшори?
02.10.2025 12:10 Відповісти
Ніт - !
02.10.2025 12:31 Відповісти
 
 