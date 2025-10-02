Зеленський про переговори з США щодо постачання зброї великої дальності: Все буде залежати від рішення Трампа

Український президент Володимир Зеленський повідомив, що результат постачання систем озброєння великої дальності залежатиме від рішення США.

Про це він заявив під час Сьомого Саміту Європейської політичної спільноти, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що під час попередніх переговорів зі США обговорювалась можливість отримання розвідувальної інформації для ударів ракетами великої дальності по енергетичній інфраструктурі РФ.

"Ми говорили зі США. Ми дуже дякуємо Трампу за цей діалог. Минулого разу в нас був дійсно дуже продуктивний, дуже плідний діалог", - сказав президент України.

За його словами, сторони обговорили постачання систем озброєння великого радіуса дії, а подальші кроки залежать від рішення американського президента Дональда Трампа.

