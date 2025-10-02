Украина будет оказывать поддержку странам Европы в противодействии дронам РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет оказывать поддержку странам Европы, в частности Дании, в противодействии угрозам со стороны дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Зеленский подчеркнул ценность украинского опыта в борьбе с российскими беспилотниками, который Украина получила во время войны. "Европа действительно столкнулась с угрозами дронов. Украина имеет соответствующий опыт в этом - возможно, самый большой в мире - из-за войны. И конечно, мы не будем стоять в стороне, и, конечно, мы поддержим Данию, потому что они - наши настоящие друзья", - отметил он.

Отдельно в соцсети Х президент сообщил, что Украина предлагала европейцам создать совместную интегрированную систему защиты неба. Он отметил, что украинские технологии и специалисты должны стать важной частью инициативы ЕС "Стена дронов".

Зеленский также сообщил, что сейчас в Дании находится группа украинских военных, которые оказывают практическую помощь датским коллегам в противодействии беспилотникам.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!