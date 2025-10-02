РУС
Новости Нарушение полетов самолетов рф
282 12

Украина будет оказывать поддержку странам Европы в противодействии дронам РФ, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет оказывать поддержку странам Европы, в частности Дании, в противодействии угрозам со стороны дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Зеленский подчеркнул ценность украинского опыта в борьбе с российскими беспилотниками, который Украина получила во время войны. "Европа действительно столкнулась с угрозами дронов. Украина имеет соответствующий опыт в этом - возможно, самый большой в мире - из-за войны. И конечно, мы не будем стоять в стороне, и, конечно, мы поддержим Данию, потому что они - наши настоящие друзья", - отметил он.

Отдельно в соцсети Х президент сообщил, что Украина предлагала европейцам создать совместную интегрированную систему защиты неба. Он отметил, что украинские технологии и специалисты должны стать важной частью инициативы ЕС "Стена дронов".

Зеленский также сообщил, что сейчас в Дании находится группа украинских военных, которые оказывают практическую помощь датским коллегам в противодействии беспилотникам.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

Европа (2068) Зеленский Владимир (22129) дроны (4905)
Топ комментарии
+8
Пів - Чернігова в темряві і без води а ти тут роздухарився - самі не можем від Шахедів відбитися
02.10.2025 11:58 Ответить
02.10.2025 11:58 Ответить
+6
Фламіндіч!!! Такой боєвой
І зюзя всєгда молодой - нє лох
02.10.2025 11:53 Ответить
02.10.2025 11:53 Ответить
+4
Ze - вирок Україні.
02.10.2025 11:51 Ответить
02.10.2025 11:51 Ответить
Ze - вирок Україні.
02.10.2025 11:51 Ответить
02.10.2025 11:51 Ответить
Вы правы конечно, но сотрудничать с партнерами на критически необходимо. У них деньги и технологии, у нас опыт и боевое применение.
02.10.2025 11:53 Ответить
02.10.2025 11:53 Ответить
І чким боком до бойового досвіду блазень-крадій? Воно може поділится досвідом у галузях крадівництва брехні, узурпації влади тощо, і більш ні чим.
02.10.2025 12:13 Ответить
02.10.2025 12:13 Ответить
Так не оце ж чЮдо буде навчати - наприкінці статті...хлопці вже допомогають..це воно знову піариться..

Хтось робе, а в когось ротяка не закриваєьься..
02.10.2025 12:16 Ответить
02.10.2025 12:16 Ответить
Тоб бо, при катострофічной нестачи особового складу в СОУ, Ze, знимає досвідченних фахввців з фронту шоб не бити кацапів навчати десь там далеко когось?
02.10.2025 12:27 Ответить
02.10.2025 12:27 Ответить
Фламіндіч!!! Такой боєвой
І зюзя всєгда молодой - нє лох
02.10.2025 11:53 Ответить
02.10.2025 11:53 Ответить
Пів - Чернігова в темряві і без води а ти тут роздухарився - самі не можем від Шахедів відбитися
02.10.2025 11:58 Ответить
02.10.2025 11:58 Ответить
зе!гніда в істериці продовжує шукати місце притулку.
вилизав вже всі міста буржуям, а вони ніби не розуміють, що зе!поц від них хоче.
невже таки парагвай чи камбоджа?
02.10.2025 12:00 Ответить
02.10.2025 12:00 Ответить
Скоріше Аргентина чи Колумбія)))
показать весь комментарий
02.10.2025 12:18 Ответить
а ти при чім тут?
показать весь комментарий
02.10.2025 12:07 Ответить
Ну не ... чудак?
показать весь комментарий
02.10.2025 12:08 Ответить
Вже 3 роки і 7 місяців як надає...
показать весь комментарий
02.10.2025 12:12 Ответить
 
 