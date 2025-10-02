Украина будет оказывать поддержку странам Европы в противодействии дронам РФ, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет оказывать поддержку странам Европы, в частности Дании, в противодействии угрозам со стороны дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Зеленский подчеркнул ценность украинского опыта в борьбе с российскими беспилотниками, который Украина получила во время войны. "Европа действительно столкнулась с угрозами дронов. Украина имеет соответствующий опыт в этом - возможно, самый большой в мире - из-за войны. И конечно, мы не будем стоять в стороне, и, конечно, мы поддержим Данию, потому что они - наши настоящие друзья", - отметил он.
Отдельно в соцсети Х президент сообщил, что Украина предлагала европейцам создать совместную интегрированную систему защиты неба. Он отметил, что украинские технологии и специалисты должны стать важной частью инициативы ЕС "Стена дронов".
Зеленский также сообщил, что сейчас в Дании находится группа украинских военных, которые оказывают практическую помощь датским коллегам в противодействии беспилотникам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хтось робе, а в когось ротяка не закриваєьься..
І зюзя всєгда молодой - нє лох
вилизав вже всі міста буржуям, а вони ніби не розуміють, що зе!поц від них хоче.
невже таки парагвай чи камбоджа?