Україна надаватиме підтримку країнам Європи у протидії дронам РФ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна надаватиме підтримку країнам Європи, зокрема Данії, у протидії загрозам з боку дронів.

Зеленський підкреслив цінність українського досвіду у боротьбі з російськими безпілотниками, який Україна здобула під час війни. "Європа справді зіткнулася з загрозами дронів. Україна має відповідний досвід у цьому - можливо, найбільший у світі - через війну. І звичайно, ми не будемо стояти осторонь, і, звичайно, ми підтримаємо Данію, тому що вони - наші справжні друзі", - зазначив він.

Окремо у соцмережі Х президент повідомив, що Україна пропонувала європейцям створити спільну інтегровану систему захисту неба. Він наголосив, що українські технології та фахівці мають стати важливою частиною ініціативи ЄС "Стіна дронів".

Зеленський також повідомив, що зараз у Данії перебуває група українських військових, які надають практичну допомогу данським колегам у протидії безпілотникам.

Європа (2057) Зеленський Володимир (25682) дрони (5846)
