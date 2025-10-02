РУС
Новости Закупка оружия в США
326 6

Европа планирует покупать американское оружие для Украины, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Польша должна позаботиться о том, чтобы Украина могла противостоять российской агрессии.

Об этом он сказал журналистам перед началом 7-го саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы хотим, чтобы Украина продолжала свое сопротивление России, - а Польша является страной, которая должна в первую очередь обеспечить то, чтобы Украина могла продолжать защищаться от России - мы также должны быть способны организовать серьезное финансовое действие", - подчеркнул Туск.

Он добавил, что переход к более проукраинской позиции со стороны президента США Дональда Трампа дает основания для оптимизма относительно усиления поддержки Украины, однако Америка ожидает большей финансовой активности от Европы.

Туск также отметил, что если Европа планирует покупать американское оружие для Украины, "нужно начать организовывать" эту деятельность уже сейчас.

Автор: 

оружие (10457) США (28002) Туск Дональд (814)
Так вже ж були закупи зброї у США на гроші Європи
02.10.2025 13:57 Ответить
і томагавки купить для передачі?
02.10.2025 13:57 Ответить
В тому то й проблема, що Україні треба або перемогти, або закінчити війну з найменшими втратами для себе, а ви хочете щоб Україна просто "продовжувала опір".
02.10.2025 14:11 Ответить
ЄС має тихо і спокійно розробити власну програму повного заміщення американської зброї.
02.10.2025 14:14 Ответить
Він додав, що перехід до більш проукраїнської позиції з боку президента США Дональда Трампа дає підстави для оптимізму щодо посилення підтримки України, проте Америка очікує більшої фінансової активності від Європи. Юда теж очікував 30 срібняків.щоб продати Ісуса на смерть
02.10.2025 14:28 Ответить
 
 