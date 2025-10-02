Европа планирует покупать американское оружие для Украины, - Туск

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Польша должна позаботиться о том, чтобы Украина могла противостоять российской агрессии.

Об этом он сказал журналистам перед началом 7-го саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы хотим, чтобы Украина продолжала свое сопротивление России, - а Польша является страной, которая должна в первую очередь обеспечить то, чтобы Украина могла продолжать защищаться от России - мы также должны быть способны организовать серьезное финансовое действие", - подчеркнул Туск.

Он добавил, что переход к более проукраинской позиции со стороны президента США Дональда Трампа дает основания для оптимизма относительно усиления поддержки Украины, однако Америка ожидает большей финансовой активности от Европы.

Туск также отметил, что если Европа планирует покупать американское оружие для Украины, "нужно начать организовывать" эту деятельность уже сейчас.

