Європа планує купувати американську зброю для України, - Туск

Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що Польща має подбати про те, щоб Україна могла протистояти російській агресії.

Про це він сказав журналістам перед початком 7-го саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми хочемо, щоб Україна продовжувала свій опір Росії, - а Польща є країною, яка має в першу чергу забезпечити те, щоб Україна могла продовжувати захищатися від Росії - ми також повинні бути здатні організувати серйозну фінансову дію", - наголосив Туск.

Він додав, що перехід до більш проукраїнської позиції з боку президента США Дональда Трампа дає підстави для оптимізму щодо посилення підтримки України, проте Америка очікує більшої фінансової активності від Європи.

Туск також зазначив, що якщо Європа планує купувати американську зброю для України, "потрібно почати організовувати" цю діяльність вже зараз.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!