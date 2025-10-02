УКР
Європа планує купувати американську зброю для України, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що Польща має подбати про те, щоб Україна могла протистояти російській агресії.

Про це він сказав журналістам перед початком 7-го саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми хочемо, щоб Україна продовжувала свій опір Росії, - а Польща є країною, яка має в першу чергу забезпечити те, щоб Україна могла продовжувати захищатися від Росії - ми також повинні бути здатні організувати серйозну фінансову дію", - наголосив Туск.

Він додав, що перехід до більш проукраїнської позиції з боку президента США Дональда Трампа дає підстави для оптимізму щодо посилення підтримки України, проте Америка очікує більшої фінансової активності від Європи.

Туск також зазначив, що якщо Європа планує купувати американську зброю для України, "потрібно почати організовувати" цю діяльність вже зараз.

Так вже ж були закупи зброї у США на гроші Європи
02.10.2025 13:57 Відповісти
і томагавки купить для передачі?
02.10.2025 13:57 Відповісти
В тому то й проблема, що Україні треба або перемогти, або закінчити війну з найменшими втратами для себе, а ви хочете щоб Україна просто "продовжувала опір".
02.10.2025 14:11 Відповісти
ЄС має тихо і спокійно розробити власну програму повного заміщення американської зброї.
02.10.2025 14:14 Відповісти
Він додав, що перехід до більш проукраїнської позиції з боку президента США Дональда Трампа дає підстави для оптимізму щодо посилення підтримки України, проте Америка очікує більшої фінансової активності від Європи. Юда теж очікував 30 срібняків.щоб продати Ісуса на смерть
02.10.2025 14:28 Відповісти
 
 