Венгрия должна услышать Трампа и прекратить закупку нефти РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Венгрию прислушаться к требованиям президента США Дональда Трампа о прекращении закупки российских энергоресурсов.

Об этом он заявил перед Седьмым Саммитом Европейского политического сообщества, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы должны поддержать призыв президента США прекратить закупку российской нефти Европой. И наши коллеги в Венгрии должны услышать об этом. Энергоресурсы из США и других партнеров способны перекрыть этот дефицит на европейском рынке", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Россия продолжает получать ресурсы для ведения войны от своего энергетического сектора, поэтому нужны дополнительные меры для прекращения этого финансирования. Особенно президент подчеркнул важность 19-го пакета санкций ЕС и введении ограничений против капитанов и экипажей "теневого флота", владельцев компаний и российских нефтяных терминалов на материке.

