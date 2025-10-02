РУС
Новости Закупка ЕС энергоносителей россии
Венгрия должна услышать Трампа и прекратить закупку нефти РФ, - Зеленский

Зеленский и Мерц провели беседу Что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Венгрию прислушаться к требованиям президента США Дональда Трампа о прекращении закупки российских энергоресурсов.

Об этом он заявил перед Седьмым Саммитом Европейского политического сообщества, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы должны поддержать призыв президента США прекратить закупку российской нефти Европой. И наши коллеги в Венгрии должны услышать об этом. Энергоресурсы из США и других партнеров способны перекрыть этот дефицит на европейском рынке", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Россия продолжает получать ресурсы для ведения войны от своего энергетического сектора, поэтому нужны дополнительные меры для прекращения этого финансирования. Особенно президент подчеркнул важность 19-го пакета санкций ЕС и введении ограничений против капитанов и экипажей "теневого флота", владельцев компаний и российских нефтяных терминалов на материке.

Венгрия (2167) Зеленский Владимир (22129) нефть (2028)
Топ комментарии
Дебіл.
02.10.2025 14:06 Ответить
Потрібно ше чимось гарним втулити по Дружбі
02.10.2025 14:06 Ответить
Угорщина тобі "нічєго нє должна".

02.10.2025 14:24 Ответить
Пропоную нагородити Доні Трампенко орденом Ярослава Мудрого
02.10.2025 14:06 Ответить
І усіх європейських лідерів , кроме Орбана за помочь Україні
02.10.2025 14:08 Ответить
"ЗЕПОЦРІОТ", котрий не почув прорашистського мадярського членососа орбана-"Ми не є слугами США".але добре знає.що Орбан.як і він,слуги ,куйла....
02.10.2025 14:09 Ответить
Кремлівський холуй Орбан нікого не чує , тільки свого
вибл@дка , якого звати ху@ло 😡
02.10.2025 14:12 Ответить
Всі навколо щось "мають...", лише ми нічого не "маємо...". Хоча ні, українці мають вмирати за спокій у європі.
02.10.2025 14:13 Ответить
...І набиті кишені мародерів різних рівнів...
02.10.2025 14:14 Ответить
Якщо ес компенсує, то орбан може і припинить. А так нащо це йому?

Припинить і одразу його виборці і не тільки будуть ногами уперед виносити за підняття цін на все.

ЕС не хочуть платити за бастардів накшталт Словаччини та Угорщіни-то й не треба. Вони кормляться з іншої щедрої руки і ви нічого з цім не зробите поки не перебєте рахунок грошима. От і все.
02.10.2025 14:15 Ответить
Клоун🤬, так транспортують по Україні, перекрив краник та й все
02.10.2025 14:19 Ответить
А сам коли має почути Трампа і припинити транспортувати рос.нафту?
02.10.2025 14:28 Ответить
Дібіл - перекрий дружбу і все вляжется .
02.10.2025 14:43 Ответить
Лошара хеленая перекрой краники они у тебя!ДЫБИЛ
02.10.2025 15:27 Ответить
 
 