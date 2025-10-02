Венгрия должна услышать Трампа и прекратить закупку нефти РФ, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Венгрию прислушаться к требованиям президента США Дональда Трампа о прекращении закупки российских энергоресурсов.
Об этом он заявил перед Седьмым Саммитом Европейского политического сообщества, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы должны поддержать призыв президента США прекратить закупку российской нефти Европой. И наши коллеги в Венгрии должны услышать об этом. Энергоресурсы из США и других партнеров способны перекрыть этот дефицит на европейском рынке", - сказал Зеленский.
Он добавил, что Россия продолжает получать ресурсы для ведения войны от своего энергетического сектора, поэтому нужны дополнительные меры для прекращения этого финансирования. Особенно президент подчеркнул важность 19-го пакета санкций ЕС и введении ограничений против капитанов и экипажей "теневого флота", владельцев компаний и российских нефтяных терминалов на материке.
вибл@дка , якого звати ху@ло 😡
Припинить і одразу його виборці і не тільки будуть ногами уперед виносити за підняття цін на все.
ЕС не хочуть платити за бастардів накшталт Словаччини та Угорщіни-то й не треба. Вони кормляться з іншої щедрої руки і ви нічого з цім не зробите поки не перебєте рахунок грошима. От і все.